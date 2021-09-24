Один з пасажирів літака випадково зняв цей момент на відео. Кадри від очевидців потрапило у соцмережі.

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У двигун потрапив орел

На відео видно крило літака, яке знімає пасажир. Раптом зі сторони двигуна вилітає вогняна хмара, а згодом ще одна. Біля крила видно жмут пір'я і тіло птаха у повітрі. Як зазначають у соцмережі, це два орли, які потрапили у літак. Один – у двигун, а інший – у носову частину.

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Згодом на лівій стійці тріснуло колесо через різке гальмування. Зрештою літак вилетів, а пасажири отримали переляк.

За онлайн-табло аеропортів в інтернеті вдалося з'ясувати, що такий рейс компанія Azur air виконує лише в аеропорту "Внуково".

Затримки чи аварії в авіації через птахів: останні випадки

  • 16 вересня Фірмовий літак футбольного клубу Зеніт, який виконував громадянський рейс з Анталії в Санкт-Петербург, здійснив аварійну посадку. У двигун потрапила зграя птахів і він увійшов у нештатний режим.
  • 22 липня на понад 17 годин затримали рейс з Батумі до Харкова. У літак потрапив птах, тому інженери вирішили провести додаткові перевірки, аби забезпечити його справність.
  • Подібна історія сталася 8 липня: українські громадяни протягом понад 10 годин не могли вилетіти з Туреччини. Рейс QU8312 Анталія – Одеса затримали через потрапляння у нього птаха.