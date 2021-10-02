За інформацією телеканалу, зіткнення трапилося 1 жовтня поблизу аеропорту Чендлер, розташованого у штаті Арізона.

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Аварія літака та вертольота у США

Внаслідок удару вертоліт впав і загорівся. У результаті катастрофи загинули 2 людини, зокрема 34-річний чоловік.

Водночас пілот літака зумів успішно посадити повітряне судно на полі біля автотраси. Люди, які перебували в ньому, не постраждали.

Наразі невідомо, що стало причиною зіткнення. Поліцейські почали розслідування. Кілька годин аеропорт був закритий для зльотів та посадок літаків.

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