Відомо, що моряк вантажного судна спершу нібито випив горілки, а потім дезінфектор. Чоловіка забрали до лікарні Самсуна, біля берегів якого було судно.
До теми Моряк з Одеси помер на судні біля берегів Єгипту: що про нього відомо
Моряк був у комі
26-річний українець Максим Стовба служив на судні, яке перевозило пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.
Опинившись у лікарні після отруєння, чоловік впав у кому.
Лікарі намагалися його врятувати, але це не допомогло. Українським моряк помер у реанімації.
Смерті українських моряків
- У порт Стамбула на початку грудня прибуло судно з мертвим українцем на борту. Тіло тримали у каюті кілька діб і воно почало розкладатись. Моряк помер на судні ще тоді, коли воно стояло в порту Одеси. Судновласник не зняв померлого з THOR на українській території, а лише мав зробити це в Туреччині.
- У листопаді український 57-річний моряк помер від отриманої травми під час шторму в Кельтському морі приблизно за 150 кілометрів на захід від Бреста.
- У жовтні в Бангладеші на борту суховантажного судна AP ASTAREA загинули 2 українських моряків – Геннадій Яценко та Костянтин Єрмак. У загиблих не було симптомів коронавірусу, не йшлося і про насильницькі смерті.