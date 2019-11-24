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      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У Кельтському морі під час шторму загинув український моряк

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      У Кельтському морі загинув український моряк під час шторму / Ілюстративне фото

      Український 57-річний моряк помер від отриманої травми під час шторму в Кельтському морі. Детальніших обставин його загибелі наразі немає.

      У зв’язку з цим судно перервало рейс з Великобританії на Кубу і попрямувало в Брест. Про це повідомила благодійна організація "Фонд допомоги морякам Ассоль" на своїй фейсбук-сторінці. 

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      Український моряк травмувався під час шторму ввечері 22 листопада в Кельтському морі, приблизно за 150 кілометрів на захід від Бреста. Команда медпрацівників прибула на борт суховантажу вертольотом, лікарі констатували смерть моряка.

      Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути що завгодно від удару хвилі до падіння або удару будь-яким важким предметом,
      – мовиться у повідомленні. 

      В організації зазначають, що випадки, коли моряки опиняються на палубі в несприятливих погодних умовах, на жаль, зустрічаються не так уже й рідко.

      Фахівці наголошують, що моряки взагалі не повинні виходити на палубу, якщо погодні умови несприятливі. Якщо все ж робота є абсолютно необхідною, то спочатку слід провести повну оцінку ризиків, а також заповнити дозвіл.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Водний транспорт Жертви Стихійні лиха
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