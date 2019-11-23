Судно з українцями затримали у Малайзії: під варту взяли 23 моряків

Судно з українськими моряками затримали у Малайзії. Відомо, що під варту взяли 23 людини, серед них – двадцадцять два українці та один росіянин.

Корабель перевозив вантажі під прапором Камеруна. Як повідомили у малайзійському агентстві з охорони морських кордонів, він не мав дозволу на якірну стоянку.

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Окрім того, двох моряків доправили на берег для з'ясування обставин.

Якщо екіпаж визнають винним у порушенні малайзійських правил стоянки, то всім його членам загрожує штраф від близько 24 тисяч доларів США або два роки позбавлення волі.