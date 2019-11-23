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      Судно з українцями затримали у Малайзії: під варту взяли 23 моряків

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      Судно з українцями затримали у Малайзії / Скріншот з відео 24 каналу

      Судно з українськими моряками затримали у Малайзії. Відомо, що під варту взяли 23 людини, серед них – двадцадцять два українці та один росіянин.

      Корабель перевозив вантажі під прапором Камеруна. Як повідомили у малайзійському агентстві з охорони морських кордонів, він не мав дозволу на якірну стоянку.

      До теми: Шторм в одеській затоці зірвав з якоря танкер "Делфі" та відніс його на мілину

      Окрім того, двох моряків доправили на берег для з'ясування обставин.

      Якщо екіпаж визнають винним у порушенні малайзійських правил стоянки, то всім його членам загрожує штраф від близько 24 тисяч доларів США або два роки позбавлення волі.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Водний транспорт Малайзія
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