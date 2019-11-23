Судно с украинцами задержали в Малайзии: под стражу взяли 23 моряков

Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии. Известно, что под стражу взяли 23 человека, среди них – двадцать два украинца и один россиянин.

Корабль перевозил грузы под флагом Камеруна. Как сообщили в малазийском агентстве по охране морских границ, он не имел разрешения на якорную стоянку.

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Кроме того, двоих моряков доставили на берег для выяснения обстоятельств.

Если экипаж признают виновным в нарушении малайзийских правил стоянки, то всем его членам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или два года лишения свободы.