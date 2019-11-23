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      Судно с украинцами задержали в Малайзии: под стражу взяли 23 моряков

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      Судно с украинцами задержали в Малайзии / Скриншот с видео 24 канала

      Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии. Известно, что под стражу взяли 23 человека, среди них – двадцать два украинца и один россиянин.

      Корабль перевозил грузы под флагом Камеруна. Как сообщили в малазийском агентстве по охране морских границ, он не имел разрешения на якорную стоянку.

      К теме: Шторм в одесской заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель

      Кроме того, двоих моряков доставили на берег для выяснения обстоятельств.

      Если экипаж признают виновным в нарушении малайзийских правил стоянки, то всем его членам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или два года лишения свободы.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Малайзия Водный транспорт
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