Судно с украинцами задержали в Малайзии: под стражу взяли 23 моряков
Судно с украинскими моряками задержали в Малайзии. Известно, что под стражу взяли 23 человека, среди них – двадцать два украинца и один россиянин.
Корабль перевозил грузы под флагом Камеруна. Как сообщили в малазийском агентстве по охране морских границ, он не имел разрешения на якорную стоянку.
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Кроме того, двоих моряков доставили на берег для выяснения обстоятельств.
Если экипаж признают виновным в нарушении малайзийских правил стоянки, то всем его членам грозит штраф от около 24 тысяч долларов США или два года лишения свободы.
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