В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк

Украинский 57-летний моряк умер от полученной травмы во время шторма в Кельтском море. Более подробных сведений про обстоятельства его гибели пока нет.

В связи с этим судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест. Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам Ассоль" на своей странице в фейсбук.

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Украинский моряк травмировался во время шторма вечером 22 ноября в Кельтском море, примерно в 150 километрах на запад от Бреста. Команда медработников прибыла на борт сухогруза вертолетом, врачи констатировали смерть моряка.

Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно – от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом,

– говорится в сообщении.

В организации отмечают, что случаи, когда моряки оказываются на палубе в неблагоприятных погодных условиях, к сожалению, встречаются не так уж редко.

Специалисты отмечают, что моряки вообще не должны выходить на палубу, если погодные условия неблагоприятные. Если все же работа является абсолютно необходимой, то сначала следует провести полную оценку рисков, а также заполнить разрешение.