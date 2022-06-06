Украину не приглашали, – Зеленский о "зерновых переговорах" с Россией в Турции

Турция и Россия провели переговоры по обеспечению экспорта украинского зерна из портов на Черном море. Однако украинские представители не были приглашены на встречу.

Соответствующую информацию журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Турция может стать посредником в деблокаде портов для вывоза зерна

"Меня не приглашали. Министр иностранных дел на сегодняшний день тоже не приглашен", – сообщил президент Украины.

Разговоры о том, что Турция может быть посредником – есть. Я говорил с Эрдоганом, мы говорили и об этом",

– рассказал Владимир Зеленский.

Он отметил, турецкая сторона пытается найти тот формат, который даст гарантии безопасности "зерновому коридору" из Украины. "Я думаю, поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с ее кораблями ничего не произойдет. Но детали встречи мне неизвестны", - акцентировал Зеленский.

Присоединение Беларуси

В Беларуси предлагала организовать экспорт зерна через их территорию. Однако президент отметил, что Украина не готова рассматривать этот вариант.

"Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным" соседям", – сообщил Зеленский.

Последние новости по поводу украинского зерна

Россия с июля 2022 г. планирует увеличить экспорт зерна с 37 до 50 миллионов тонн. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин. Вероятно, увеличение произойдет путем ворованного в Украине зерна.

Из-за блокировки портов Украина не может экспортировать свое зерно. Наше государство может создать необходимые условия для возобновления торгового пути из Одесского порта, однако Россия может им воспользоваться для нападения на Одессу.

Владимир Путин убежден, что проблем с вывозом украинского зерна не существует, несмотря на то, что Россия блокирует порты Украины. Российский президент заявил, что продовольственный кризис в мире вызвал пандемия коронавируса, а не мины и военные корабли России в Черном море.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины зафиксировало воровство россиянами 500 тысяч тонн пшеницы из оккупированных регионов с момента военного вторжения.

Военная разведка Великобритании разоблачила Россию в манипулировании фактами на примере блокады морских портов Украины.

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