Україну не запрошували, – Зеленський про "зернові переговори" з Росією у Туреччині

Туреччини та Росія провели перемовини щодо забезпечення експорту українського зерна з портів на Чорному морі. Проте українські представники не були запрошені на зустріч.

Відповідну інформацію журналістам повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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"Мене не запрошували. Міністр закордонних справ на сьогодні теж не запрошений", – повідомив президент України.

Розмови про те, що Туреччина може бути посередником - є. Я говорив з Ердоганом, ми говорили й про це",

– розповів Володимир Зеленський.

Він зазначив, турецька сторона наразі намагається знайти той формат, який дасть гарантії безпеки "зерновому коридору" з України. "Я думаю, що тому вони зустрічаються з росіянами, щоб Росія дала Туреччині гарантії, що з її кораблями нічого не станеться. Але деталі зустрічі мені невідомі", – акцентував Зеленський.

Долучення Білорусі

У Білорусі пропонувала організувати експорт зерно через їх територію. Проте президент зазначив, що Україна не готова розглядати цей варіант.

"Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим "дружнім" сусідам", – повідомив Зеленський

Останні новини щодо українського зерна

Росія з липня 2022 року планує збільшити експорт зерна з 37 до 50 мільйонів тонн. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін. Ймовірно, збільшення відбудеться шляхом краденого в Україні зерна.

Через блокування портів Україна не може експортувати своє зерно. Наша держава може створити потрібні умови для відновлення торгового шляху з Одеського порту, однак Росія може скористатися ним для нападу на Одесу.

Володимир Путін переконаний, що проблем із вивезенням українського зерна не існує попри те, що Росія блокує порти України. Російський президент заявив, що продовольчу кризу у світі спричинила пандемія коронавірусу, а не міни та військові кораблі Росії в Чорному морі.

Міністерства аграрної політики та продовольства України зафіксувало крадіжку росіянами 500 тисяч тонн пшениці з окупованих регіонів з моменту військового вторгнення.

Військова розвідка Великої Британії викрила Росію у маніпулюванні фактами на прикладі блокади морських портів України.

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