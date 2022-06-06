Через війну, яку розпочала Росія проти України, наше продовольство, а головне – зерно, не потрапляє на світові ринки. Це загрожує голодом декільком регіонам, які від нього залежать.

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Посилаючись на свої джерела, Bloomberg стверджує, що Росія та Туреччина досягли попередньої домовленості про розблокування постачання української сільськогосподарської продукції. Проте з їх умовами не згодна Україна.

Що відомо про угоду

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував допомогти з розмінуванням морського узбережжя біля Одеси та з супроводом українських суден із зерном. Проте Україна побоюється, якщо Одеса буде без захисту, виявитися вразливою для нападу Росії.

Крім того, раніше сам Володимир Путін говорив про необхідність розмінувати морські шляхи на Чорному морі, щоб вивести українське зерно. Він заявив, що нібито Москва не буде використовувати цю ситуацію у військових цілях.

Яка позиція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова російського президента.

"Путін каже, що не використовуватиме торгові шляхи для нападу на Одесу. Той же Путін говорив німецькому канцлеру Шольцу та французькому президенту Макрону, що він не нападе на Україну – за кілька днів до того, як він розпочав повномасштабне вторгнення до нашої країни. Ми не можемо вірити Путіну, його слова нічого не означають", – заявив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію.

Ми готові до вивезення зерна і ми ламаємо риторику Росії, що це ми не хочемо вивозити та провокуємо продовольчу кризу. Ми готові, але нам потрібен безпековий коридор,

– повідомив Зеленський.

Також він пояснив, які гарантії прийнятні для України, щоб розмінувати порти. "Зброя, яку ми зможемо розташувати в регіоні. Ми працюємо над цим і отримаємо протикорабельні системи. Це не погрози. Це будуть найкращі гарантії", – повідомив Володимир Зеленський.

Крім того, він додав, що взяти участь у деблокаді зможуть тільки ті країни, яким Україна довіряє, та готові ризикувати.

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