Російські окупанти продовжують блокувати українські порти та мирне судноплавство у Чорному морі. Завдання виконують приблизно 30 російських кораблів та підводних човнів.

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Десантні кораблі росіян у Чорному морі

Як повідомили у Міністерстві оборони України, нашим відважних ВМС вдалося відкинути кораблі російських окупантів на відстань у 100 кілометрів від українських берегів. Це повністю унеможливлює спроби висадку ворожого десанту на наші береги.

Зараз у Чорному морі перебувають 12 російських великих десантних кораблів. Щоправда, як мінімум 4 з них перебувають на ремонті.

Ситуація у Чорному морі: коротко про головне

Російські окупанти продовжують укріплення своїх вогневих позицій на острові Зміїний. Також ворог розгорнув у Криму та на окупованій частині Херсонської області берегові ракетні комплекси "Бастіон" та "Бал".

Загроза ракетних обстрілів мирних українських міст крилатими ракетами з акваторії Чорного моря залишається актуальною. Разом з тим у Міноборони повідомили, що росіяни почали економно використовувати крилаті боєприпаси та стріляють по наземних цілях протикорабельними ракетами.

Блокада українських портів триває, також ворог вивозить у Сирію вкрадене в Україні зерно.

Війна Росії проти України: останні події

Як повідомив військовий експерт Олег Жданов, ризик нападу на Україну з території Білорусі досі існує, зараз ймовірність розвитку сценарію таким чином приблизно 50/50. Наша розвідка встановила, що російська авіація вже повернулася на білоруські аеродроми, а білоруси розгорнули вздовж кордону "Панцирі", які прикриває російське ППО.

Російські окупанти почали будувати далекоглядні плани на тимчасово окуповані території. Зокрема, вони хочуть ввести в Донецьку та Луганську області "миротворців" з ОДКБ. Щоправда, зробити це вони вже хочуть після так званої "спецоперації". Утім, після шалених втрат росіян у війні проти України навряд чи хтось ще захоче віддавати свою армію на утилізацію.

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