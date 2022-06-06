Российские кафиры продолжают блокировать украинские порты и мирное судоходство в Черном море. Задачу выполняют примерно 30 российских кораблей и подводных лодок.

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Десантные корабли россиян в Черном море

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, нашим отважным ВМС удалось отбросить корабли российских кафиров на расстояние в 100 километров от украинских берегов. Это полностью делает невозможным попытки высадки вражеского десанта на наши берега.

Сейчас в Черном море находятся 12 российских десантных кораблей. Правда, как минимум 4 из них находятся на ремонте.

Ситуация в Черном море: коротко о главном

Российские кафиры продолжают укрепление своих огневых позиций на острове Змеиный. Также враг развернул в Крыму и на оккупированной части Херсонской области береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал".

Угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов крылатыми ракетами из акватории Черного моря остается актуальной. Вместе с тем, в Минобороны сообщили, что россияне начали экономно использовать крылатые боеприпасы и стреляют по наземным целям противокорабельными ракетами.

Блокада украинских портов продолжается, также враг вывозит в Сирию украденное в Украине зерно.

Война России против Украины: последние события

Как сообщил военный эксперт Олег Жданов, риск нападения на Украину с территории Беларуси по-прежнему существует, сейчас вероятность развития сценария таким образом примерно 50/50. Наша разведка установила , что российская авиация уже вернулась на белорусские аэродромы, а белорусы развернули вдоль границы "Панцири", прикрываемых российским ПВО.

Российские кафиры начали строить дальновидные планы на временно оккупированные территории. В частности, они хотят ввести в Донецкую и Луганскую области миротворцев из ОДКБ. Правда, сделать это они уже хотят после так называемой спецоперации. Впрочем, после безумных потерь россиян в войне против Украины вряд ли кто-нибудь захочет отдавать свою армию на утилизацию.

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