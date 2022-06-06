Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, риск того, что Беларусь будет воевать с Россией, против Украины остается.

В Беларуси до сих пор остается российская армия, которая имеет "Искандеры-М", "Панцири", С-400 и самолеты

Жданов отметил, что Украина сейчас вынуждена удерживать на границе с Беларусью определенное количество наших вооруженных сил, чтобы нивелировать риск.

На сегодняшний день вероятность того, что Беларусь вступит в войну – это 50/50. К сожалению, складывается такая ситуация, что больше угрожает Россия с территории Беларуси, потому что они вдоль границы разместили ракетные комплексы "Искандер",

– объяснил эксперт.

По его словам, это уже установила наша разведка. К тому же эти "Искандеры" прикрыты российским ПВО, а российская авиация уже вернулась на аэродромы Беларуси.

" Это главная угроза для нас … Но мы в ближайшее время ожидаем первые партии поставок оружия в рамках лендлиза", – отметил Жданов.

Ситуация на границе с Беларусью: последние новости

Беларусь стала страной-участницей нападения на наше государство. Оттуда ушли вражеские войска, а из их полигонов Украину обстреливали. Лукашенко не ввел свои войска против ВСУ, но подобная угроза остается. Это подтверждает и наш Генштаб.

В то же время, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, что войска страны якобы получили приказ наступать на Украину. Однако высший офицерский эшелон решил его не выполнять .

16 мая стало известно, что Беларусь развернула у украинских границ свои силы специальных операций, а также артиллерию и ракеты на полигонах на Западе.

С 22 июня по 1 июля в Гомельской области состоятся плановые учения с военкоматами. С 28 июня по 16 июля собрание военнообязанных, которое назначено к "территориальным войскам", состоится в Жлобинском районе.

В Пентагоне уверены, что вооруженные силы Беларуси не намерены участвовать в полномасштабной войне в Украине .

Эксперты убеждают, что единственный вариант, при котором Лукашенко может рискнуть напасть – это если наша армия не будет у границы и она будет свободной. Но такого не следует ожидать, что ВСУ охраняют границу.

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