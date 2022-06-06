Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, ризик того, що Білорусь буде воювати з Росією проти України залишається.
До теми У Білорусі досі лишається російська армія, яка має "Іскандери-М", "Панцирі", С-400 і літаки
Жданов зазначив, що Україна зараз змушена утримувати на кордоні з Білоруссю певну кількість наших Збройних Сил, щоб нівелювати ризик.
На сьогодні вірогідність того, що Білорусь вступить у війну – це 50/50. На жаль, складається така ситуація, що більше загрожує Росія з території Білорусі, бо вони вдзовж кордону розмістили ракетні комплекси "Іскандер",
– пояснив експерт.
За його словами, це вже встановила наша розвідка. До того ж, ці "Іскандери" прикриті російським ППО, а російська авіація вже повернулася на аеродроми Білорусі.
"Це головна загроза для нас… Але ми в найближчі часи очікуємо перші партії постачання зброї в рамках лендлізу", – зазначив Жданов.
Ситуація на кордоні з Білоруссю: останні новини
- Білорусь стала країною-учасницею нападу на нашу державу. Звідти пішли ворожі війська, а з їхніх полігонів Україну обстрілювали. Лукашенко не ввів свої війська проти ЗСУ, але така загроза залишається. Це підтверджує і наш Генштаб.
- Водночас білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла, що війська країни буцімто отримали наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.
- 16 травня стало відомо, що Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на Заході країни.
- З 22 червня по 1 липня у Гомельській області відбудуться планові навчання з військкоматами. З 28 червня по 16 липня збори військовозобов'язаних, які призначені до "територіальних військ", відбудуться у Жлобинському районі.
- У Пентагоні впевнені, що збройні сили Білорусі не мають намір брати участь у повномасштабній війні в Україні.
- Експерти переконують, що єдиний варіант, за якого Лукашенко може ризикнути напасти – це якщо нашої армії не буде біля кордону і він буде вільним. Але такого не варто очікувати, що ЗСУ охороняють кордон.
Відео до теми – Наступ з Білорусі можливий за однієї умови, – опозиціонер