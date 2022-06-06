Суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках не було. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 6 червня.
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Ворожа техніка на білорусько-українському кордоні
На території Білорусі, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Росії які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації,
– мовиться в повідомленні.
Ситуація на напрямках станом на ранок 6 червня
- На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону на кордоні з Росією в Брянській та Курській областях. Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.
- На Слобожанському напрямку росіяни посилено відновлюють транспортну інфраструктуру та зводять понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях. Вони планують відновити наступ.
- На Харківському напрямку основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти здійснюють посилені артилерійські і мінометні обстріли позицій ЗСУ. Крім того, вони обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах Базилівки, Кутузівки та Петрівського.
- На Слов'янському напрямку ворог наступає на Слов'янськ. Із артилерії різного калібру обстріляв цивільну інфраструктуру біля Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Нової Дмитрівки та Курульки.
- На Донецькому напрямку підрозділи агресора завдали ракетних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.
- На Лиманському напрямку росіяни наступають у районі Святогірська, штурмують Щурове та Старий Караван. Тривають бойові дії.
- На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював ЗСУ з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.
- На Бахмутському напрямку окупанти атакували Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівку, Клинове, Білогорівку, Покровська, Роти, Бахмут, Берестове, Комишуваху та Миколаївку. Бої тривають.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.
- На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із артилерії біля населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.
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