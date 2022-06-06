Суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках не було. Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу 6 червня.

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Ворожа техніка на білорусько-українському кордоні

На території Білорусі, вздовж Державного кордону України, зберігається присутність окремих підрозділів збройних сил Росії які мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на напрямках станом на ранок 6 червня

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону на кордоні з Росією в Брянській та Курській областях. Окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру населених пунктів Чернігівської та Сумської областей.

На Слобожанському напрямку росіяни посилено відновлюють транспортну інфраструктуру та зводять понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях. Вони планують відновити наступ.

На Харківському напрямку основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів. Окупанти здійснюють посилені артилерійські і мінометні обстріли позицій ЗСУ. Крім того, вони обстрілюють цивільну інфраструктуру в районах Базилівки, Кутузівки та Петрівського.

На Слов'янському напрямку ворог наступає на Слов'янськ. Із артилерії різного калібру обстріляв цивільну інфраструктуру біля Великої Комишувахи, Вірнопілля, Дібрівного, Нової Дмитрівки та Курульки.

На Донецькому напрямку підрозділи агресора завдали ракетних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку росіяни наступають у районі Святогірська, штурмують Щурове та Старий Караван. Тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював ЗСУ з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура Метьолкіного, Борівського, Устинівки, Тошківки та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти атакували Золоте, Оріхове, Гірське, Врубівку, Клинове, Білогорівку, Покровська, Роти, Бахмут, Берестове, Комишуваху та Миколаївку. Бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли із артилерії біля населених пунктів Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

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