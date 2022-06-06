Повна окупація Донецької та Луганської областей – одна із головних цілей, яку російські окупанти хочуть досягнути у війні проти України. Ворог вже навіть побав будувати далекоглядні плани їхньої інтеграції у "русскій мір".

Читайте також На Слов'янському напрямку українські війська відкинули росіян, – Міноборони

"Миротворці" з ОДКБ

Російські окупанти вже почали мріяти про те, що їм робити з окупованими територіями. Вони розуміють, що ЗСУ підуть у контрнаступ, тому почали вигадувати різні сценарії для того, щоб втримати захоплені території під своїм контролем.

Зокрема, голова комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов заявив про те, що після закінчення так званої "спецоперації" росіяни можуть ввести на тимчасово окуповані території "миротворців" ОДКБ (Організації Договору про колективну безпеку, до неї входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

Доки триває спеціальна військова операція, ніякі миротворці там не з'являться, а вона продовжуватиметься, поки всі завдання не будуть вирішені, а ось на постконфліктному етапі регулювання можливі різні варіанти, не виключено, що миротворці ОДКБ будуть потрібні,

– заявив Картаполов.

На думку окупантів, на цей крок їм потрібно буде піти, щоб не допустити на окуповані території справжніх миротворців. Втім, коли більшість російської армії відважні воїни ЗСУ утилізують, то навряд чи "друзі" росіян будуть палати бажанням їхати в Україну.

Війна Росії проти України: коротко про останні новини

Битва за Сєвєродонецьк досі триває. Російські окупанти не припиняють штурму міста, але відважні воїни ЗСУ тримають оборону та не дають ворогу просуватися далі. Росіяни посилають в бій мобілізованих на окупованому Донбасі, сподіваючись закидати наших захисників та захисниць "гарматним м'ясом". Ситуація дуже динамічна, протистояння на вулицях триває.

Російські окупанти намагалися йти в атаку на Слов'янському напрямку, але отримали дуже жорстку відсіч, зазнали втрат та відійшли на попередні рубежі.

Дивіться відео до теми – контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває успішно, ворог знову в паніці відступив