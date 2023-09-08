Полная дерусификация: Укрзализныця обновила билеты на всех видах сообщения

Часть информации на билетах пассажиров могла быть прописана по-русски. После тщательных проверок "Укрзалізниця" полностью дерусифицировала их.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы речевого омбудсмена. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подчеркнул, что технические ошибки в системе сервиса "Укрзализныци" исправили, передает 24 Канал.

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Укрзализныця дерусифицировала билеты

В конце июля 2023 Кремень начал меры контроля за применением государственного языка АО "Укрзализныця". Причиной проверок и контроля стал инцидент, когда в посадочном документе международного сообщения был обнаружен русский язык. Им обозначали сведения о пассажире, условные отметки, типе вагонов.

Тогда в Укрзализныце объяснили, что это произошло из-за технической ошибки, которую оперативно исправили. Кроме того, в компании заявили, что русский язык может использоваться в билетах согласно Соглашению о международном пассажирском сообщении. В настоящее время в Укрзализныце приняли внутреннее решение и перестали применять язык агрессора.

На сегодня при оформлении проездных документов на пассажирские поезда АО "Укрзализныця" через сервис приобретения электронных проездных документов ни одна информация на русском языке вместе с посадочным документом (визуальной формой электронного проездного документа) системой не формируется,

– отметили в УЗ.

В рамках дерусификации компания также планирует заменить информационные вывески, пиктограммы, стенды, штампы, печати, удостоверения работников и бланки, определить перечень раздельных и остановочных пунктов, запланированных к переименованию, изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах, моторвагонном подвижном составе хозяйства пригородных пассажирских перевозок и т.д.

"Благодаря бдительности и активной гражданской позиции пассажиров досадная ошибка оперативно исправлена. Рассчитываем на дальнейшую принципиальность Укрзализныци в вопросе соблюдения языкового законодательства, реализации Программы дерусификации и соблюдения языковых прав украинцев. В условиях полномасштабной войны уровень его выполнения языкового закона должен быть максимально высоким. И это касается всех перевозчиков и поставщиков транспортных услуг", – подчеркнул Кремень.

Что повлекло за собой проверку

В сети 25 июля разразился языковой скандал. Украинский театральный режиссер и общественный деятель Екатерина Чепура обратила внимание на то, что в билетах международного сообщения используют русский язык. Часть информации Укрзализныця подает на английском.

На инцидент сразу отреагировал Тарас Кремень, уверивший, что проведет проверку по контролю за соблюдением языкового закона. В Укрзализныце тогда представили новый формат международного билета, который был на согласовании. В нем информацию указывали исключительно на украинском и английском языках.