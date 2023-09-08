Повна дерусифікація: Укрзалізниця оновила квитки на усіх видах сполучення

Частина інформації на квитках пасажирів могла бути прописана російською мовою. Після ретельних перевірок Укрзалізниця повністю дерусифікувала їх.

Про це мовиться у повідомленні пресслужби мовного омбудсмена. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що технічні помилки в системі сервісу Укрзалізниці виправили, передає 24 Канал.

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Укрзалізниця дерусифікувала квитки

Наприкінці липня 2023 року Кремінь почав заходи контролю за застосуванням державної мови АТ "Укрзалізниця". Причиною перевірок і контролю став інцидент, коли у посадочному документі міжнародного сполучення виявили російську мову. Нею позначали відомості про пасажира, умовні позначки, тип вагонів.

Тоді в Укрзалізниці пояснили, що це сталося через технічну помилку, яку оперативно виправили. Крім того, у компанії заявили, що російська мова може використовуватися у квитках відповідно до Угоди про міжнародне пасажирське сполучення. Нині в Укрзалізниці ухвалили внутрішнє рішення й припинили застосовувати мову агресора.

На сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди АТ "Укрзалізниця" через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадочним документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується,

– наголосили в УЗ.

В рамках дерусифікації компанія також планує замінити інформаційні вивіски, піктограми, стенди, штампи, печатки, посвідчення працівників та бланки, визначити перелік роздільних та зупинних пунктів, запланованих до перейменування, змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах, моторвагонному рухомому складі господарства приміських пасажирських перевезень тощо.

"Завдяки пильності та активній громадянській позиції пасажирів прикру помилку оперативно виправлено. Розраховуємо на подальшу принциповість Укрзалізниці у питанні дотримання мовного законодавства, реалізації Програми дерусифікації та дотримання мовних прав українців. В умовах повномасштабної війни рівень його виконання мовного закону має бути максимально високим. І це стосується всіх перевізників та надавачів транспортних послуг", – наголосив Кремінь.

Що спричинило перевірку

У мережі 25 липня спалахнув мовний скандал. Українська театральна режисерка і громадська діячка Катерина Чепура звернула увагу на те, що у квитках міжнародного сполучення використовують російську мову. Частину інформації Укрзалізниця подає англійською.

На інцидент відразу відреагував Тарас Кремінь, який запевнив, що проведе перевірку з контролю за дотриманням мовного закону. В Укрзалізниці тоді презентували новий формат міжнародного квитка, який був на узгодженні. У ньому інформацію вказували виключно українською та англійською мовами.