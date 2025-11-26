Умер инженер-конструктор Валериан Соболь, руководивший разработкой российский ракетных комплексов

25 ноября в Волгограде умер Валериан Соболев – советский и российский инженер-конструктор, участвовавший в создании ряда ракетных комплексов. В течение многих лет он работал в оборонной промышленности СССР, а позже в России.

Он руководил разработкой в частности комплексов "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь" и "Искандер". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание Oblvesti.

Что известно о Валериане Соболеве?

По сообщениям российских СМИ, инженер умер после продолжительной болезни в возрасте более 80 лет. Соболев родился в Сталинграде (современный Волгоград) накануне Второй мировой войны. Во время боевых действий его семью эвакуировали, а после завершения войны он вернулся в город и поступил в Сталинградский механический институт, где получил инженерное образование. Именно обучение стало отправной точкой его карьеры в военно-промышленном комплексе.

Большую часть профессиональной жизни Соболев работал на оборонных предприятиях Волгограда, в частности на заводе "Баррикады". Он прошел путь от инженера до главного конструктора, а позже возглавил созданное на его базе Центральное конструкторское бюро "Титан" как генеральный конструктор.

Под его руководством разрабатывались пусковые установки и ракетные комплексы различного назначения, среди которых "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Пионер", "Тополь" и "Искандер". Речь идет именно о техническом участии в создании систем, а не об их боевом применении.

Кроме инженерной деятельности, Соболев занимался научной работой: защитил кандидатскую и докторскую диссертации по техническим наукам, стал профессором и возглавлял кафедру теоретической механики в Волгоградском политехническом институте.

В политической сфере он был народным депутатом СССР в 1989 – 1991 годах, а после распада Союза работал в региональных органах власти Волгоградской области, в частности как первый заместитель главы администрации, а затем в государственной инвестиционной корпорации.

По данным российских СМИ, Валериан Соболев является автором более 600 патентов, часть из которых касается не только военной техники, но и гражданского машиностроения, инженерных систем и строительных конструкций.

