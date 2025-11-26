Помер інженер-конструктор Валеріан Соболь, який керував розробкою російських ракетних комплексів

25 листопада у Волгограді помер Валеріан Соболєв – радянський та російський інженер-конструктор, який брав участь у створенні низки ракетних комплексів. Протягом багатьох років він працював у оборонній промисловості СРСР, а пізніше у Росії.

Він керував розробкою зокрема комплексів "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь" та "Іскандер". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське видання Oblvesti.

Що відомо про Валеріана Соболєва?

За повідомленнями російських ЗМІ, інженер помер після тривалої хвороби у віці понад 80 років. Соболєв народився у Сталінграді (сучасний Волгоград) напередодні Другої світової війни. Під час бойових дій його родину евакуювали, а після завершення війни він повернувся до міста та вступив до Сталінградського механічного інституту, де здобув інженерну освіту. Саме навчання стало відправною точкою його кар’єри у військово-промисловому комплексі.

Більшу частину професійного життя Соболєв працював на оборонних підприємствах Волгограда, зокрема на заводі "Барикади". Він пройшов шлях від інженера до головного конструктора, а пізніше очолив створене на його базі Центральне конструкторське бюро "Титан" як генеральний конструктор.

Під його керівництвом розроблялися пускові установки та ракетні комплекси різного призначення, серед яких "Луна", "Ока", "Темп-2С", "Піонер", "Тополь" і "Іскандер". Йдеться саме про технічну участь у створенні систем, а не про їх бойове застосування.

Окрім інженерної діяльності, Соболєв займався науковою роботою: захистив кандидатську та докторську дисертації з технічних наук, став професором і очолював кафедру теоретичної механіки у Волгоградському політехнічному інституті.

У політичній сфері він був народним депутатом СРСР у 1989 – 1991 роках, а після розпаду Союзу працював у регіональних органах влади Волгоградської області, зокрема як перший заступник голови адміністрації, а згодом у державній інвестиційній корпорації.

За даними російських ЗМІ, Валеріан Соболєв є автором понад 600 патентів, частина з яких стосується не лише військової техніки, а й цивільного машинобудування, інженерних систем та будівельних конструкцій.

