Как рассказал 24 Каналу авиаэксперт Валерий Романенко, за предыдущий месяц россияне использовали 17 "Калибров". Уже в ноябре 2025 года цифра выросла до 21 ракеты.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которые Россия снова запускала по Украине

Почему Россия снова запускает "Калибры"?

Россияне определенное время накапливали различные типы ракет. Объяснение для этого простое – они хотели нанести нам максимальный вред тогда, когда начнется отопительный сезон.

Сейчас России тяжелее со стратегической авиацией, они вынуждены поднимать в воздух даже Ту-160. До операции "Паутина" эти самолеты четыре раза участвовали в налетах на Украину еще в 2022 году. Был трехлетний перерыв в их применении.

"Ту-160 – это их последний резерв. Больше нечего. А Ту-95 не хватает для пусков ракет. Поэтому для того, чтобы их не поднимать, для массированности удара – россияне начинают применять ракеты "Калибр", – объяснил авиаэксперт.

Обратите внимание! "Калибры" могут поражать цели на разных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К объекту поражения ракеты летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли. Скорость составляет от 180 до 240 метров в секунду. Впрочем точные данные об этих ракетах враг засекретил.

Главное о массированной атаке 25 ноября