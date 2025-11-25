Как рассказал 24 Каналу авиаэксперт Валерий Романенко, за предыдущий месяц россияне использовали 17 "Калибров". Уже в ноябре 2025 года цифра выросла до 21 ракеты.
Почему Россия снова запускает "Калибры"?
Россияне определенное время накапливали различные типы ракет. Объяснение для этого простое – они хотели нанести нам максимальный вред тогда, когда начнется отопительный сезон.
Сейчас России тяжелее со стратегической авиацией, они вынуждены поднимать в воздух даже Ту-160. До операции "Паутина" эти самолеты четыре раза участвовали в налетах на Украину еще в 2022 году. Был трехлетний перерыв в их применении.
"Ту-160 – это их последний резерв. Больше нечего. А Ту-95 не хватает для пусков ракет. Поэтому для того, чтобы их не поднимать, для массированности удара – россияне начинают применять ракеты "Калибр", – объяснил авиаэксперт.
Обратите внимание! "Калибры" могут поражать цели на разных расстояниях – от 200 до 2 500 километров. К объекту поражения ракеты летит на сверхнизких высотах – всего 10 – 20 метров над поверхностью земли. Скорость составляет от 180 до 240 метров в секунду. Впрочем точные данные об этих ракетах враг засекретил.
Главное о массированной атаке 25 ноября
- Враг выпустил по Украине почти 500 средств поражения. Большинство составляли дроны. Кроме этого летели баллистические ракеты, аэробаллистические и крылатые. В результате атаки больше всего пострадал Киев и область.
- Из-за российского обстрела в столице погибли 7 человек. Также известно о 14 пострадавших. Фиксировали попадания в жилые дома и гражданскую инфраструктуру. В Печерском и Днепровском районах враг попал в многоэтажки.
- Россияне целились и в объекты энергетики. Поэтому применяли экстренные отключения света. Энергетики работают над устранением последствий атак. Когда ситуация стабилизируется, то свет будут выключать планово.