Отошел в мир иной пенсионер с Буковины, который в начале полномасштабной войны серьезно помог ВСУ деньгами. Об этом рассказал начальник Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Руслана Запаранюка.

Контекст Этот народ не одолеть: дедушка перечислил армии более 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов

Что известно о Николае Шевчуке

В марте 2022 года СМИ облетело известие о дедушке, который задонатил на ВСУ 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Это произошло на Буковине.

Все, что накапливал за годы своей жизни, передал для спасения нашей страны, чтобы мы победили проклятого врага!

– рассказала тогда глава Новоднестровска Наталья Цимбалюк.

Новоднестровск – это город на границе Черновицкой и Винницкой областей.

Показываем Новоднестровск на карте Украины

В ноябре 2022-го Владимир Зеленский наградил Николая Шевчука орденом "За заслуги" III степени – за гражданское мужество и самоотверженность.

Когда я вручал ему эту заслуженную награду от президента, имел возможность пообщаться с ним с глазу на глаз. Искренний, добрый, высокообразованный и мудрый человек, который всем сердцем и душой переживал за Украину. Без фальши и пафоса. Переживал и поддерживал конкретными делами. Настоящий патриот и образец для миллионов украинцев. Благодаря таким людям Украина выстояла и достойно продолжает защищать свое,

– вспомнил Руслан Запаранюк.

Глава Черновицкой ОВА подчеркнул: почетный гражданин Новоднестровска отдал на нужды Вооруженных Сил Украины все свои многолетние сбережения.

"Николай Григорьевич навсегда войдет в историю нашего государства как символ несокрушимости и искренней любви к своей Родине. Сочувствую родным и близким и всем, кто его знал. Николай Григорьевич, спасибо за все, что Вы сделали для Украины! Вечная и светлая память!" – написал чиновник.

24 Канал присоединяется и выражает соболезнования всем, кто знал Николая Шевчука.

Были и другие случаи, похожие на историю Николая Шевчука:

В сентябре 2023-го 82-летний немец потратил все свои сбережения на реанимобиль для ВСУ. Райнхард Кляйне сам пригнал машину в Украину.

В феврале 2024-го стало известно о 87-летнем пенсионере из Уманского района Черкасской области. Пан Василий привез для Сил обороны автомобиль из-за границы. Историю рассказала волонтер, ведь дедушка просил даже не называть его фамилии.

А в августе 2022 года рассказали, как 102-летняя украинка из Житомирской области помогает военным. Любовь Ярош плела "кикиморы" вместе со своими дочерьми.