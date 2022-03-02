На Буковине дедушка перечислил украинской армии 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Свои сбережения пожертвовал на ВСУ Шевчук Николай Григорьевич, житель Новоднестровска Черновицкой области.

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Все, что накапливал за годы своей жизни, передал для спасения нашей страны, чтобы мы победили проклятого врага!

– рассказала городская глава Новоднестровска Наталья Цимбалюк.

"Война объединяет, война умиляет, война сплачивает! Что такое война, наше старшее поколение знает еще лучше, чем мы… потому что в их жизни это вторая кровавая война", – добавила глава города.

Напомним, каждый может помочь украинским вооруженным силам, перечислив деньги на специальные счета: по ссылке есть список способов, как это сделать.

Кроме того, Минцифры запустили сайт "Отправь Путина на Юпитер", на котором можно задонейтить на восстановление Украины.

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