Что известно о Николае Шевчуке

В марте 2022 года СМИ облетело известие о дедушке, который задонатил на ВСУ 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Это произошло на Буковине.

Все, что накапливал за годы своей жизни, передал для спасения нашей страны, чтобы мы победили проклятого врага!

– рассказала тогда глава Новоднестровска Наталья Цимбалюк.

Новоднестровск – это город на границе Черновицкой и Винницкой областей.

Показываем Новоднестровск на карте Украины

В ноябре 2022-го Владимир Зеленский наградил Николая Шевчука орденом "За заслуги" III степени – за гражданское мужество и самоотверженность.

Когда я вручал ему эту заслуженную награду от президента, имел возможность пообщаться с ним с глазу на глаз. Искренний, добрый, высокообразованный и мудрый человек, который всем сердцем и душой переживал за Украину. Без фальши и пафоса. Переживал и поддерживал конкретными делами. Настоящий патриот и образец для миллионов украинцев. Благодаря таким людям Украина выстояла и достойно продолжает защищать свое,

– вспомнил Руслан Запаранюк.

Глава Черновицкой ОВА подчеркнул: почетный гражданин Новоднестровска отдал на нужды Вооруженных Сил Украины все свои многолетние сбережения.

"Николай Григорьевич навсегда войдет в историю нашего государства как символ несокрушимости и искренней любви к своей Родине. Сочувствую родным и близким и всем, кто его знал. Николай Григорьевич, спасибо за все, что Вы сделали для Украины! Вечная и светлая память!" – написал чиновник.

24 Канал присоединяется и выражает соболезнования всем, кто знал Николая Шевчука.

