Деталі передає 24 Канал з посиланням на Руслана Запаранюка.

Контекст Цей народ не здолати: дідусь перерахував армії понад 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів

Що відомо про Миколу Шевчука

У березні 2022 року ЗМІ облетіла звістка про дідуся, який задонатив на ЗСУ 100 тисяч гривень та 10 тисяч доларів. Це сталося на Буковині.

Все, що накопичував за роки свого життя, передав для порятунку нашої країни, щоб ми перемогли клятого ворога!

– розповіла тоді очільниця Новодністровська Наталя Цимбалюк.

Новодністровськ – це місто на кордоні Чернівецької і Вінницької областей.

Показуємо Новодністровськ на карті України

У листопаді 2022-го Володимир Зеленський нагородив Миколу Шевчука орденом "За заслуги" III ступеня – за громадянську мужність і самовідданість.

Коли я вручав йому цю заслужену нагороду від президента, мав нагоду поспілкуватися з ним віч-на-віч. Щирий, добрий, високоосвічений і мудрий чоловік, який усім серцем і душею переживав за Україну. Без фальшу і пафосу. Переживав і підтримував конкретними справами. Справжній патріот і взірець для мільйонів українців. Завдяки таким людям Україна вистояла і гідно продовжує захищати своє,

– згадав Руслан Запаранюк.

Глава Чернівецької ОВА підкреслив: почесний громадянин Новодністровська віддав на потреби Збройних Сил України усі свої багаторічні заощадження.

"Микола Григорович назавжди ввійде в історію нашої держави як символ незламності і щирої любові до своєї Батьківщини. Співчуваю рідним і близьким та всім, хто його знав. Миколо Григоровичу, дякую за все, що Ви зробили для України! Вічна і світла пам'ять!" – написав чиновник.

24 Канал долучається і висловлює співчуття всім, хто знав Миколу Шевчука.

Були й інші випадки, схожі на історію Миколи Шевчука:

У вересні 2023-го 82-річний німець витратив усі свої заощадження на реанімобіль для ЗСУ. Райнгард Кляйне сам пригнав автівку в Україну.

У лютому 2024-го стало відомо про 87-річного пенсіонера з Уманського району Черкащини. Пан Василь привіз для Сил оборони автівку з-за кордону. Історію розповіла волонтерка, адже дідусь просив навіть не називати його прізвища.

А в серпні 2022 року розповіли, як 102-річна українка із Житомирщини допомагає військовим. Любов Ярош плела "кікімори" разом зі своїми доньками.