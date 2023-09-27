Раніше Райнгард Кляйне працював лікарем, тож розуміє, наскільки важливо вчасно пораненим надати першу допомогу та швидко довезти до медзакладу.

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Чоловік витратив всі свої заощадження

82-річний Райнгард Кляйне привіз з Берліна до Києва реанімобіль для ЗСУ, на який витратив усі свої заощадження – 25 тисяч євро.

Я знаю, що Україні зараз дуже потрібна підтримка. Тож, цих грошей мені не шкода, хоч і витратив геть усе, що мав.

– сказав Райнгард Кляйне.

Він розповів, що до Польщі переганяти авто йому допомагав українець, з яким він їхав за кермом по черзі. Далі до них приєдналися ще двоє чоловіків. З ними ще була дівчина з Білорусі, яка проживає у Німеччині.

Варто зазначити, що чоловік не вперше допомагає Україні. Після вибуху на Чорнобильській АЕС він приїжджав з Німеччини, аби допомагати дітям, постраждалим унаслідок аварії. У 2014-ому він з жахом дізнався про окупацію Росією Криму і відтоді був упевненим, що Путін на цьому не зупиниться. Коли почалася повномасштабна війна – осторонь лишитися не зміг.

Я запитав себе: чим можу допомогти? Вдома, у Німеччині, я прихистив жінок з України. Серед них була навіть вагітна. Це жахливо, коли люди змушені покидати рідні оселі, рятуючись від війни,

– сказав він.

Райнгард пригадав, що у його родині теж були військові. Зокрема дядько воював за часів Першої світової. На його рахунку було близько 80 збитих літаків противника і він загинув ще молодим.

Райнгард додав, що із захопленням спостерігає, як українські військові сантиметр за сантиметром відвойовують у ворога загарбані території. Проте як лікар він розуміє, що для успішної боротьби із росіянами окрім зброї потрібне ще і якісне медичне спорядження.

Українські військові були розчулені

Волонтер передав реанімобіль українським захисникам у Києві. Вони розчулились, що у такому поважному віці Райнгард приїхав здалеку, що зробити свій вклад у нашу перемогу над ворогом. Ще й витративши усі свої збереження.

У машині є багато необхідного для евакуації й порятунку життя поранених та й загалом для облаштування побуту захисників на передовій. Автомайстри ще оглянуть автомобіль та перефарбують, а за місяць-другий він буде вже на Бахмутському напрямку.

Тим часом 82-річний Райнгард планує волонтерити й надалі та думає, як збирати необхідні на це кошти.