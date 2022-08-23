В реанимации умер работник ЗАЭС, попавший под обстрел оккупантов в Энергодаре
Источник:"Энергоатом"
В результате российских обстрелов Энергодара погиб работник Запорожской АЭС. За жизнь мужчины боролись медики, но ранения были слишком тяжелые.
Известно, что Владислав Митин ехал в такси, когда россияне стали стрелять. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия.
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Пострадавшего отвезли в больницу. Однако через несколько часов он умер в реанимации. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
Погибшему Митину было 26 лет. Он работал слесарем цеха тепловой автоматики и измерений на ЗАЭС.
Он был госпитализирован, но от полученных тяжелых ранений через несколько часов умер в реанимации. Искренние соболезнования родным и близким погибшего,
– отметили в "Энергоатоме".
Что известно об обстреле возле ТЭС
Трагедия произошла 22 августа. Мэр города Дмитрий Орлов рассказал, что на фото видны отверстия от пуль на автомобиле, который был обстрелян практически в упор. Вероятно, огонь открывали из автомата. Смерть 44-летнего водителя констатировали на месте происшествия.
Добавим, что российские оккупанты традиционно обвинили во всем украинских военных.
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Местные жители рассказали, что утром на Запорожскую ТЭС приехала съемочная группа из россии. Через 2 часа "подготовки" прогремел первый мощный взрыв со стороны тепловой станции. Позже вышел сюжет пропагандистов о том, как "ВСУ обстреливают станцию".
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