россияне продолжают угрожать Украине и миру ядерной катастрофой на ЗАЭС. Его провокации пока не дают никаких преференций, поэтому враг решил повышать ставки в надежде выторговать себе какие-либо преференции.

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Жителям Энергодара выдадут лекарства

Как сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов, действия оккупантов на ЗАЭС и их вооруженные провокации заставляют Украину принимать дополнительные меры безопасности. По его словам, в город направят 25 тысяч таблеток йодида калия, который защитит жителей от накопления радиоизотопов йода в щитовидной железе.

Это дополнительная партия к той, что была раздана в Энергодаре в 2019-2020 годах через ОСМД и управляющую компанию,

– сообщил Орлов.

Он также подчеркнул, что сейчас радиационный фон на ЗАЭС и Энергодаре в пределах нормы, ни о каком превышении речь не идет. Принимать препарат нужно не для профилактики, а только когда будет реальная угроза.

Калий йодид должен быть в аптечках всех обитателей Энергодара. Принимать его нужно в следующих дозах:

дети до 1 месяца – 16 миллиграммов;

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг;

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг;

взрослые до 40 лет и дети от 13 лет, беременные и кормящие грудью - 125 миллиграммов.

Препарат рекомендуется принимать за 6 часов и менее до поступления радиоактивного облака или во время его поступления и в течение следующих 6 часов. Через 24 часа после поступления облака не рекомендуется.

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