росіяни продовжують погрожувати Україні та світові ядерною катастрофою на ЗАЕС. Його провокації поки що не дають жодних преференцій, тому ворог вирішив підвищувати ставки у надії вторгувати собі бодай якісь преференції.

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Мешканцям Енергодару видадуть ліки

Як повідомив мев Енергодара Дмитро Орлов, дії окупантів на ЗАЕС та їхні збройні провокації змушують Україну вживати додаткових заходів безпеки. За його словами, у місто скерують 25 тисяч таблеток калію йодиду, який захистить мешканців від накопичення радіоізотопів йоду у щитовидній залозі.

Це додаткова партія до тієї, що була роздана в Енергодарі в 2019-2020 роках через ОСББ та керуючу компанію,

– повідомив Орлов.

Він також наголосив, що зараз радіаційний фон на ЗАЕС та Енергодарі в межах норми, про жодне перевищення не йдеться. Приймати препарат потрібно не для профілактики, а лише коли буде реальна загроза.

Калій йодид повинен бути в аптечках усіх мешканців Енергодара. Приймати його потрібно у таких дозах:

діти до 1 місяця – 16 міліграмів;

діти від 1 місяця до 3 років – 32 міліграми;

діти від 3 до 12 років – 62,5 міліграма;

дорослі до 40 років та діти від 13 років, вагітні й жінки, які годують грудьми – 125 міліграмів.

Препарат рекомендовано приймати за 6 годин і менше до надходження радіоактивної хмари чи під час її надходження і протягом наступних 6 годин. За 24 години після надходження хмари не рекомендовано.

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