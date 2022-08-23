У реанімації помер працівник ЗАЕС, який потрапив під обстріл окупантів в Енергодарі

Унаслідок російських обстрілів Енергодару загинув працівник Запорізької АЕС. За життя чоловіка боролися медики, але поранення були надто важкі.

Відомо, що Владислав Мітін їхав у таксі, коли росіяни почали стріляти. Водій автомобіля загинув на місці події.

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Постраждалого відвезли у лікарню. Однак за кілька годин він помер в реанімації. Травми виявилися несумісні з життям.

Загиблому Мітіну було 26 років. Він працював слюсарем цеху теплової автоматики та вимірювань на ЗАЕС.

Він був ушпиталений, але від отриманих важких поранень за кілька годин помер у реанімації. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого,

– наголосили в "Енергоатомі".

Що відомо про обстріл біля ТЕС

Трагедія трапилася 22 серпня. Мер міста Дмитро Орлов розповів, що на фото видно отвори від куль на автомобілі, який був обстріляний практично впритул. Ймовірно, вогонь відкривали з автомата. Смерть 44-річного водія констатували на місці події.

Додамо, що російські окупанти традиційно звинуватили в усьому українських військових.

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Місцеві мешканці розповіли, що зранку на Запорізьку ТЕС приїхала знімальна група з росії. Через 2 години "підготовки" пролунав перший потужний вибух з боку теплової станції. Пізніше вийшов сюжет пропагандистів про те, як "ЗСУ обстрілюють станцію".

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