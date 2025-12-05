Умеров сегодня снова встретится с Виткоффом, –СМИ

В пятницу, 5 декабря, секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов должны еще раз встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Встреча должна состояться, как и раньше, в Майами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

Что известно о новой запланированной встрече Умерова и Уиткоффа?

"Сегодня запланирована очередная встреча Рустема Умерова и Андрея Гнатова с американской стороной. Переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно дальнейших шагов в мирном процессе состоятся во Флориде во второй половине дня по местному времени", – сказал источник издания.

