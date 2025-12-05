Умєров сьогодні знову зустрінеться з Віткоффом, – ЗМІ
У п'ятницю, 5 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов мають ще раз зустрітися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.
Зустріч має відбутися, як і раніше, у Маямі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Українську правду".
Що відомо про нову заплановану зустріч Умерова і Віткоффа?
Співрозмовник "Української правди" зазначив, що у п'ятницю, 5 грудня, секретар РНБО Рустем Умєров і керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов мають провести ще одну зустріч зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.
"Сьогодні запланована чергова зустріч Рустема Умєрова та Андрія Гнатова з американською стороною. Перемовини зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо подальших кроків у мирному процесі відбудуться у Флориді о другій половині дня за місцевим часом", – сказало джерело видання.
Зеленський казав, що Умєров і Гнатов полетіли до США
Секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов раніше вилетіли до США.
Зеленський казав, що вони будуть обговорювати мирний план 4 або 5 грудня.