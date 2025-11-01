Несколько способов: полковник запаса предположил, как удалось уничтожить "Орешник"

Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина уничтожила один из трех комплексов "Орешник" на территории России. Это могли сделать двумя путями.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что один из них – причастность спецслужб на местах. Сами же россияне могут изготавливать такой комплекс только раз в квартал в году.

Как удалось уничтожить "Орешник"?

Полковник запаса ВСУ отметил, что если это был неконтактный подрыв, то уничтожить "Орешник" могли дроны, которые бы добрались до него с любой точки. Однако также это могла быть и диверсия, организованная украинскими спецслужбами.

Достаточно было просто вывести из строя один механизм ракеты и все – она сама взорвет. В частности, мог быть и такой вариант,

– предположил он.

По словам Свитана, самое главное – это результат. Теперь у россиян нет одного "Орешника", который не сможет выполнить боевую задачу. Интересно, что россияне сначала могли и не понять, что именно Украина была причастна к уничтожению. Ведь "Арешник" еще не является совершенным оружием, над ним до сих пор работает большое количество людей.

Заметьте! "Арешник" – это баллистическая ракета, подобная ракетам "Ярс" или "Тополь". По состоянию на сейчас в России осталось два комплекса. В следующем году Кремль планирует масштабировать производство до 6 ракет. Если его запустить из Беларуси – в зоне поражения оказывается вся Европа, северная часть Африки и Аравийский полуостров.

Что известно об уничтожении российского "Орешника"?