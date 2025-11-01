Несколько способов: полковник запаса предположил, как удалось уничтожить "Орешник"
- Председатель СБУ Василий Малюк заявил, что Украина уничтожила комплекс "Орешник" на территории России.
- Полковник запаса Роман Свитан предположил, что здесь могла быть работа спецслужб на местах или внешнее вмешательство.
Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что Украина уничтожила один из трех комплексов "Орешник" на территории России. Это могли сделать двумя путями.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что один из них – причастность спецслужб на местах. Сами же россияне могут изготавливать такой комплекс только раз в квартал в году.
Как удалось уничтожить "Орешник"?
Полковник запаса ВСУ отметил, что если это был неконтактный подрыв, то уничтожить "Орешник" могли дроны, которые бы добрались до него с любой точки. Однако также это могла быть и диверсия, организованная украинскими спецслужбами.
Достаточно было просто вывести из строя один механизм ракеты и все – она сама взорвет. В частности, мог быть и такой вариант,
– предположил он.
По словам Свитана, самое главное – это результат. Теперь у россиян нет одного "Орешника", который не сможет выполнить боевую задачу. Интересно, что россияне сначала могли и не понять, что именно Украина была причастна к уничтожению. Ведь "Арешник" еще не является совершенным оружием, над ним до сих пор работает большое количество людей.
Заметьте! "Арешник" – это баллистическая ракета, подобная ракетам "Ярс" или "Тополь". По состоянию на сейчас в России осталось два комплекса. В следующем году Кремль планирует масштабировать производство до 6 ракет. Если его запустить из Беларуси – в зоне поражения оказывается вся Европа, северная часть Африки и Аравийский полуостров.
Что известно об уничтожении российского "Орешника"?
- Над операцией работали СБУ, ГУР и другие ведомства Сил обороны Украины. Комплекс уничтожили в Капустином Яру.
- Об уничтожении сообщил Владимир Зеленский 31 октября. Между тем Малюк сообщил, что от операции уже прошло много времени.
- В СМИ предположили, что это могло произойти еще 6 июня 2023 года. Тогда на полигоне "Капустин Яр" вспыхнул масштабный пожар со взрывами.