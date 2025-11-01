Кілька способів: полковник запасу припустив, як вдалось знищити "Орешник"
- Голова СБУ Василь Малюк заявив, що Україна знищила комплекс "Орешник" на території Росії.
- Полковник запасу Роман Світан припустив, що тут могла бути робота спецслужб на місцях або ж зовнішнє втручання.
Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що Україна знищила один з трьох комплексів "Орешник" на території Росії. Це могли зробити двома шляхами.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що один з них – причетність спецслужб на місцях. Самі ж росіяни можуть виготовляти такий комплекс лише раз на квартал у році.
Як вдалось знищити "Орешник"?
Полковник запасу ЗСУ зазначив, що якщо це був неконтактний підрив, то знищити "Орешник" могли дрони, які б дістались до нього з будь-якої точки. Однак також це могла бути і диверсія, організована українськими спецслужбами.
Достатньо було просто вивести з ладу один механізм ракети і все – вона сама підірве. Зокрема, міг бути і такий варіант,
– припустив він.
За словами Світана, найголовніше – це результат. Тепер у росіян немає одного "Орешника", який не зможе виконати бойове завдання. Цікаво, що росіяни спершу могли і не зрозуміти, що саме Україна була причетна до знищення. Адже "Орешник" ще не є досконалою зброєю, над нею досі працює велика кількість людей.
Зауважте! "Орешник" – це балістична ракета, подібна до ракет "Ярс" або "Тополь". Станом на зараз в Росії залишилось два комплекси. У наступному році Кремль планує масштабувати виробництво до 6 ракет. Якщо його запустити з Білорусі – у зоні ураження опиняється вся Європа, північна частина Африки та Аравійський півострів.
Що відомо про знищення російського "Орешника"?
- Над операцією працювали СБУ, ГУР та інші відомства Сил оборони України. Комплекс знищили у Капустиному Яру.
- Про знищення повідомив Володимир Зеленський 31 жовтня. Тим часом Малюк повідомив, що від операції вже пройшло багато часу.
- У ЗМІ припустили, що це могло статись ще 6 червня 2023 року. Тоді на полігоні "Капустин Яр" спалахнула масштабна пожежа з вибухами.