Кілька способів: полковник запасу припустив, як вдалось знищити "Орешник"

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що Україна знищила один з трьох комплексів "Орешник" на території Росії. Це могли зробити двома шляхами.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що один з них – причетність спецслужб на місцях. Самі ж росіяни можуть виготовляти такий комплекс лише раз на квартал у році.

Як вдалось знищити "Орешник"?

Полковник запасу ЗСУ зазначив, що якщо це був неконтактний підрив, то знищити "Орешник" могли дрони, які б дістались до нього з будь-якої точки. Однак також це могла бути і диверсія, організована українськими спецслужбами.

Достатньо було просто вивести з ладу один механізм ракети і все – вона сама підірве. Зокрема, міг бути і такий варіант,

– припустив він.

За словами Світана, найголовніше – це результат. Тепер у росіян немає одного "Орешника", який не зможе виконати бойове завдання. Цікаво, що росіяни спершу могли і не зрозуміти, що саме Україна була причетна до знищення. Адже "Орешник" ще не є досконалою зброєю, над нею досі працює велика кількість людей.

Зауважте! "Орешник" – це балістична ракета, подібна до ракет "Ярс" або "Тополь". Станом на зараз в Росії залишилось два комплекси. У наступному році Кремль планує масштабувати виробництво до 6 ракет. Якщо його запустити з Білорусі – у зоні ураження опиняється вся Європа, північна частина Африки та Аравійський півострів.

Що відомо про знищення російського "Орешника"?