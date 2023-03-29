Есть широкая сеть агентуры: как Россия будет защищать УПЦ МП и Лавру

Сегодня, 29 марта, истек крайний срок, когда УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую Лавру после того, как государственный заповедник расторг договор аренды. Россияне будут пытаться выставить это как притеснение свободы вероисповедания.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что Россия дойдет даже в ООН, в своих попытках сохранить влияние на Лавру

Смотрите также Этот день настал: УПЦ МП должен покинуть Киево-Печерскую лавру – что там происходит

Враг усилит ИПСО

Политолог говорит, что в ближайшее время следует ожидать новой волны российских пропагандистских информационных операций. Враг постарается повлиять на украинское общество через интернет и социальные сети. Это также будет работать и на международную аудиторию, мол, в Украине происходят притеснения религиозных общин, запрет отдельных конфессий, притеснения свободы вероисповедания.

Смешно это слышать от страны, которая фактически уже стала тоталитарным режимом, где подавляется любое оппозиционное движение,

– отметил Фесенко.

Россия обратится к ООН

По его словам, Россия будет пытаться давить на Украину через ООН, в частности – Комитет по правам человека. Здесь у россиян есть широкая сеть агентуры, но, по мнению Фесенко, им не удастся добиться результата.

"В условиях российской агрессии, для всех понятно то, что Украина имеет право на защиту и соблюдение стандартов национальной безопасности. Что касается выселения УПЦ МП из Лавры, то здесь все происходит в рамках действующего законодательства: договор аренды прекращен", – отметил Фесенко.

УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры: главное