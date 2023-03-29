Є широка мережа агентури: як Росія захищатиме УПЦ МП і Лавру

Сьогодні, 29 березня, сплинув крайній термін, коли УПЦ МП має покинути Києво-Печерську Лавру після того, як державний заповідник розірвав договір оренди. Росіяни намагатимуться виставити це, як утиски свободи віросповідання.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко. Він додав, що Росія дійде навіть до ООН, у своїх спробах зберегти вплив на Лавру.

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Ворог посилить ІПСО

Політолог каже, що найближчим часом варто очікувати нову хвилю російських пропагандистських інформаційних операцій. Ворог намагатиметься вплинути на українське суспільство через інтернет та соціальні мережі. Це також працюватиме й на міжнародну аудиторію, мовляв, в Україні відбуваються утиски релігійних громад, заборона окремих конфесій, утиски свободи віросповідання.

Смішно це чути від країни, яка, фактично, вже стала тоталітарним режимом, де придушується будь-який опозиційний рух,

– зазначив Фесенко.

Росія звернеться до ООН

За його словами, Росія намагатиметься тиснути на Україну через ООН, зокрема – Комітет з прав людини. Тут у росіян є широка мережа агентури, але, на думку Фесенка, їм не вдасться досягнути результату.

"В умовах російської агресії, для всіх є зрозумілим те, що Україна має право на захист і дотримання стандартів національної безпеки. Щодо виселення УПЦ МП з Лаври, то тут все відбувається в рамках чинного законодавства: договір оренди припинено", – зазначив Фесенко.

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