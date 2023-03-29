Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Владимир Фесенко. Он добавил, что Россия дойдет даже в ООН, в своих попытках сохранить влияние на Лавру
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Враг усилит ИПСО
Политолог говорит, что в ближайшее время следует ожидать новой волны российских пропагандистских информационных операций. Враг постарается повлиять на украинское общество через интернет и социальные сети. Это также будет работать и на международную аудиторию, мол, в Украине происходят притеснения религиозных общин, запрет отдельных конфессий, притеснения свободы вероисповедания.
Смешно это слышать от страны, которая фактически уже стала тоталитарным режимом, где подавляется любое оппозиционное движение,
– отметил Фесенко.
Россия обратится к ООН
По его словам, Россия будет пытаться давить на Украину через ООН, в частности – Комитет по правам человека. Здесь у россиян есть широкая сеть агентуры, но, по мнению Фесенко, им не удастся добиться результата.
"В условиях российской агрессии, для всех понятно то, что Украина имеет право на защиту и соблюдение стандартов национальной безопасности. Что касается выселения УПЦ МП из Лавры, то здесь все происходит в рамках действующего законодательства: договор аренды прекращен", – отметил Фесенко.
УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры: главное
- Сегодня, 29 марта, представители УПЦ МП должны покинуть территорию Киево-Печерской Лавры. Государственный заповедник расторг договор аренды с московской церковью из-за неоднократных нарушений его условий.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сделало заявление о "дискриминационном характере" обысков украинских правоохранителей у священнослужителей УПЦ МП.
- В украинском МИДе отреагировали и отметили, что Украина – демократическое государство, в котором гарантируется свобода вероисповедания, но это не дает право заниматься подрывной деятельностью в условиях войны.