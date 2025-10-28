Самый сильный ураган на Земле в 2025-м: "Мелисса" только движется на Ямайку, а уже бьет рекорды

На Ямайку движется самый сильный ураган, который только был на планете в этом году. Непогода только усиливается. А вот Америку она не затронет из-за холодного фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Один разлом может вызвать другой: Северной Америке грозит цепь разрушительных землетрясений, – NYT

Что известно об урагане "Мелисса", который движется на Ямайку и Кубу?

"Мелиссе" уже присвоили пятую категорию – самую высокую среди ураганов. Такими были "Катрина" в 2005 году и "Милтон" в 2024-м.

К тому же "Мелисса" сейчас является одним из сильнейших ураганов за всю историю наблюдений в Атлантическом бассейне: максимальная скорость ветра там 280 километров в час. Только девять атлантических ураганов были сильнее "Мелиссы".

Посольства США в Карибском бассейне призвали своих граждан найти себе укрытие или немедленно уезжать. Страны этого региона встретятся с масштабными наводнениями и значительным риском оползней.

Уровень осадков начнется от 30 сантиметров и может достичь 76. В горах Ямайки может выпасть пятая часть годовой нормы осадков всего за несколько дней.

Какие страны затронет ураган "Мелисса": смотрите видео

Что происходит во время урагана 5 категории:

во многих жилых и промышленных зданиях срывает крышу;

некоторые здания полностью разрушаются, их может понести ветром;

обваливается много стен;

в целом могут выстоять только некоторые типы сооружений, но только если они расположены на расстоянии не менее 5 – 8 километров от побережья;

постройки на побережье смывает шторм;

практически все деревья вырывает с корнем или ломает;

начинаются очень длительные перебои с электроэнергией и водой – порой даже до нескольких месяцев;

может происходить массовая эвакуация жилых районов.

Синоптики говорят, что ураганы в Карибском бассейне в конце октября или в ноябре – нормальное явление.

В то время как остальная Атлантика охлаждается, Карибское море остается теплым. Его воды хорошо удерживают тепло до осени, обеспечивая энергию, необходимую для формирования и усиления ураганов,

– объясняют они.

Возможно, "Мелисса" потеряет часть своей разрушительной силы, когда достигнет берега. Но все же это очень опасно.

На Ямайку и Кубу отправят сотрудников ООН, если позволит ситуация. Интересно, что работники американского Национального управления океанических и атмосферных исследований сейчас работают без оплаты из-за прекращения работы правительства (шатдаун).

В Турции произошло землетрясение