Найсильніший ураган на Землі у 2025-му: "Меліса" тільки рухається на Ямайку, а вже б'є рекорди

На Ямайку рухається найбільш сильний ураган, який тільки був на планеті цьогоріч. Негода тільки посилюється. А от Америку вона не зачепить через холодний фронт.

Що відомо про ураган "Меліса", який суне на Ямайку та Кубу?

"Мелісі" вже присвоїли п'яту категорію – найвищу серед ураганів. Такими були "Катрина" у 2005 році та "Мілтон" у 2024-му.

До того ж "Меліса" зараз є одним із найсильніших ураганів за всю історію спостережень в Атлантичному басейні: максимальна швидкість вітру там 280 кілометрів на годину. Лише дев'ять атлантичних ураганів були сильнішими за "Мелісу".

Посольства США в Карибському басейні закликали своїх громадян знайти собі укриття або негайно їхати. Країни цього регіону зустрінуться з масштабними повенями та значним ризиком зсувів.

Рівень опадів почнеться від 30 сантиметрів і може сягнути 76. У горах Ямайки може випасти п'ята частина річної норми опадів лише за кілька днів.

Що відбувається під час урагану 5 категорії:

у багатьох житлових та промислових будівлях зриває дах;

деякі будівлі повністю руйнуються, їх може понести вітром;

обвалюється багато стін;

загалом можуть вистояти тільки деякі типи споруд, але тільки якщо вони розташовані на відстані не менше 5 – 8 кілометрів від узбережжя;

споруди на узбережжі змиває шторм;

практично всі дерева вириває з коренем або ламає;

починаються дуже тривалі перебої з електроенергією та водою – часом навіть до кількох місяців;

може відбуватися масова евакуація житлових районів.

Синоптики говорять, що урагани в Карибському басейні наприкінці жовтня або в листопаді – нормальне явище.

У той час як решта Атлантики охолоджується, Карибське море залишається теплим. Його води добре утримують тепло до осені, забезпечуючи енергію, необхідну для формування та посилення ураганів,

– пояснюють вони.

Можливо, "Меліса" втратить частину своєї руйнівної сили, коли сягне берега. Та все ж це дуже небезпечно.

На Ямайку та Кубу відправлять співробітників ООН, якщо дозволить ситуація. Цікаво, що працівники американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень зараз працюють без оплати через припинення роботи уряду (шатдаун).

