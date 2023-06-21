Не обольщаться социализмом: уроки для Украины от отца экономической науки

Шотландский философ Адам Смит был первым, кто признал идею экономической свободы главным двигателем развития. Почему украинцам следует прислушаться к его советам – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Личный интерес и невидимая рука

"Постоянное стремление каждого гражданина улучшить условия своей жизни является мощным двигателем прогресса, несмотря на расточительность и ошибки правительства", – слова шотландского философа-экономиста Адама Смита с работы под названием "Исследование о природе и причинах богатства народов", основанной на классической экономической науке. Его идеи экономической свободы сформировали тот мир, в котором мы живем сейчас, где властвует частная собственность, люди свободны проявлять предпринимательскую инициативу, а страны богатеют благодаря свободной торговле.

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Адам Смит родился в Шотландии в 1723 году. Точная дата его рождения неизвестна, однако мы знаем, что он был крещен 16 июня (5 июня по старому стилю). Работал преподавателем в Университете Глазго, советником министра финансов Великобритании. Первым его трудом была книга "Теория моральных чувств", удачно дополняющая вышеупомянутое "Богатство народов" взглядами на моральные проблемы коммерческих отношений в обществе.

Смиту пришлось жить во время начала больших перемен в мировой экономике. Во второй половине 18 века Великобритания переживала период промышленной революции, что ускорило процесс разделения труда. Однако в то время правительства Западной Европы руководствовались принципами меркантилизма, согласно которым благосостояние измерялось балансом денежных поступлений.

Богатство рассматривалось как определенная фиксированная сумма. Поэтому одни страны, как считалось, могли обогатиться только в результате бедности других. Это стимулировало правительства к созданию крупных монополий, введению жестких административных ограничений и поиску колоний.

Адам Смит предложил лучшую формулу экономического роста: силу личного энтузиазма. Вместо централизованного правительственного планирования следует положиться на свободу отдельных граждан. Национальное богатство росло бы гораздо быстрее, если бы каждый получил возможность решать, каков наилучший способ использования личных ресурсов: рабочей силы или капитала.

Этим принципом Смит доказывал тот факт, что свободная торговля обогащает обе стороны, не делая кого-то богаче, а кого-то беднее. В этом состоит знаменитый принцип "невидимой руки Смита": реализуя собственные интересы, люди невольно удовлетворяют потребности всего общества.

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Он утверждал: "Каждый человек, пока он не нарушает закон, имеет право воплощать собственный интерес любым способом, конкурируя с другими людьми или группами людей". Однако при этом Смит понимал, что экономическая свобода должна усиливаться нравственными нормами, прежде всего христианскими. Он признавал, что правительство не способно эффективно поддерживать общественную мораль, поэтому призвало к сознательному выбору морального образа жизни, ведь без него капитализм обречен на постепенный упадок. Учитывая такой подход Смита, его труды высоко ценятся консервативными кругами философов-экономистов.

Адам Смит и восстановление украинской экономики

Поскольку Украина в настоящее время находится в состоянии полномасштабной войны, рано говорить о немедленном восстановлении экономической свободы на всех уровнях. Однако после победы нас ждет долгий и болезненный период восстановления, планирование которого должно начинаться уже сейчас.

Исторически украинцам присущи склонность к активному предпринимательству и стремление к четко определенным правам собственности. Социализм и централизованное планирование – основы экономической политики СССР – были не только неэффективными, но и неестественными формами организации хозяйства.

Спустя более 30 лет после восстановления независимости Украина до сих пор не смогла избавиться от наследия бывшей оккупационной системы, последствиями которой являются неэффективные пенсионная система, бюджетная сфера, налоговая политика и т.д.

Неудивительно, что Карл Маркс и его коммунистические последователи подвергали Адама Смита сокрушительной критике. Они видели свободный рынок неспособным решить общественные проблемы, которые должны быть решены государством. 70 лет социалистического мрака ярко продемонстрировали украинцам правоту Смита. Сегодня мы противостоим потомкам большевиков, которые и сейчас используют экономику почти исключительно как средство ведения войны.

С другой стороны, может показаться, что роль государства в развитии военно-промышленного комплекса противоречит установкам Смита. Однако он однозначно определяет защиту собственных границ как одну из трех главных функций государства: "Защита общества от вторжения является первой из основных задач правительства".

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Это особенно важный принцип для Украины, ведь мы будем в той или иной форме противостоять российской империи до ее полного развала. Речь идет также и об экономической безопасности, что в наших реалиях означает, например, недопущение попадания стратегических предприятий в руки враждебных агентов.

Однако вне трех задач Смита – оборона границ, правосудия и предоставления общественных благ – украинские чиновники должны понимать, что самые высокие темпы экономического роста после победы будут обеспечены гарантированием экономической свободы для всех граждан.

Особенно неприятно сейчас слышать об инициативах фискализации бизнеса, что максимально усложняет условия работы мелких предпринимателей. Возможная отмена упрощенной системы налогообложения может стать тяжелым ударом по шансам украинской экономики на быстрое восстановление.

Какой бы сложной ни была бюрократизированная система государственного аппарата, наши чиновники должны стремиться к ее упрощению. Их указателем должно стать простое, но прекрасное руководство Адама Смита: "Личный интерес граждан при поддержании качественной системы правосудия и конкурентной среды приводит к удовлетворению всех потребностей общества, а также больше".

Пусть 300-летний юбилей отца экономической науки станет для нас напоминанием, что свобода и мораль являются основами процветания. И ни в коем случае нельзя обольщаться социалистическими веяниями, откуда бы они ни приходили: с ордынского Востока или с "прогрессивного" Запада.