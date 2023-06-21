Ничтожные законы россиян

Для таких репрессивных действий оккупанты подготовили свою законодательную базу.

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1. Указ президента России от 27.04.2023 №307 "Об особенностях правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в России". Этим документом Владимир Путин дает разрешение силовым органам на депортацию жителей временно оккупированных территорий Украины, если они создают национальную угрозу России или выступают за насильственное изменение основ конституционного строя России.

Другими словами, если местный житель настроен проукраински и не хочет получать паспорт России, то с большой вероятностью его депортируют.

2. Указом президента России 27.04.2023 №307 предусмотрено получение вида на жительство в оккупации для тех жителей, кто отказался получать паспорт России. Однако при получении этого вида к таким людям будет применена процедура фильтрации, задача которой – выяснение политической позиции человека.

3. 9 июня 2023 года в России вступил в силу закон "О военном положении". Пока он "действует" на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей. Согласно принятому оккупационному закону, на захваченных Кремлем территориях Украины, силовым органам оккупантов разрешается административное задержание сроком до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных оккупантами.

Также силовикам разрешили принудительное и контролируемое перемещение местных жителей на территории, где не введено военное положение.

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4. Указом президента России от 26.12.2022 №951 предусмотрена ускоренная паспортизация жителей временно оккупированных территорий Украины с обязательным отказом от украинского гражданства.

5. 14 марта 2023 года Госдума России приняла в третьем чтении закон "О прекращении украинского гражданства". Этот закон был принят для легализации отдельных норм указа президента России 26.12.2022 №951. То есть оккупанты в одностороннем порядке решили лишать жителей временно оккупированных территорий гражданства Украины.

Кремль и Госдума России подготовили законодательную базу, позволяющую силовикам на оккупированных территориях Украины депортировать местных жителей, как на территорию Украины, так и в Россию, применять против них административные аресты и проводить фильтрационные мероприятия, если те отказываются получать российский паспорт.

Миграционные тюрьмы на оккупированных территориях

Некоторые эксперты утверждали, что эти действия оккупанты проводят как акт устрашения, чтобы люди оформляли паспорта России и писали заявления об отказе от украинского гражданства. Однако это ложное понимание ситуации.

Согласно полученной информации, оккупанты планируют открыть на оккупированной Луганской и Донецкой областях пункты временного содержания "иностранцев" и лиц без гражданства. Эти пункты можно назвать миграционными тюрьмами, ничем не отличающимися от СИЗО. Различия есть только в том, что в пунктах временного содержания человек ожидает решения суда, а затем и его выполнения в части депортации.

На оккупированной части Донецкой области оккупанты уже выпустили распоряжение своей администрации от 20.06.2023 №186 "О создании рабочей группы по созданию пункта временного содержания". Аналогичная работа проводится оккупантами в Луганской области. Подчиняются эти пункты МВД России.

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Будут помещать местных жителей в миграционные тюрьмы только после "решения" оккупационного суда, согласно которому местный житель подлежит депортации за нарушение миграционного законодательства оккупантов. Депортацией людей будут заниматься оккупационные органы миграционной службы России и службы судебных приставов. После вынесения так называемого "решения" человек может пробыть под арестом в этих пунктах несколько лет.

Источники информации на временно оккупированных территориях сообщают, что пока формируются миграционные тюрьмы, людей, подвергнутых депортациям, планируют помещать в следственные изоляторы и изоляторы временного содержания.

Также стоит отметить, что в 2022 году оккупанты несколько раз депортировали людей с временно оккупированных территорий. Это были единичные случаи, которые, скорее всего, использовались в качестве тестирования. Оккупанты просто привозили человека с мешком на голове, выбрасывали его из машины прямо у линии фронта и отправляли пешком в сторону Украины.

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Если полностью проанализировать тексты принятых "документов" оккупантов, то можно заключить, что принудительная паспортизация России, принуждение к отказу от украинского гражданства, аресты и задержание людей перед депортацией, а также принудительная депортация – это одно крупное и спланированное преступление Кремля против украинского народа.

Я уверен, что второй ордер на арест Международного уголовного суда Путин получит именно за принудительную паспортизацию детей и взрослых, депортацию детей и взрослых, принуждение людей отказываться от украинского гражданства, создание сети миграционных тюрем. Эти действия – это очередные акты геноцида украинского народа.