ВСУ методически уничтожают артиллерию врага

В мае Силы обороны Украины уничтожили 553 артиллерийских системы врага (124,8 в неделю или 17,8 в сутки). За первые 17 дней июня уничтожены 373 артиллерийские системы (153,5 в неделю или 21,9 в сутки).

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В мае уничтожено 31 РСЗО, за 17 дней июня – уже 35;

в мае уничтожено 38 средств ПВО, за 17 дней июня – уже 30;

в мае уничтожено 394 автомобиля/цистерны, в июне – уже 332;

в мае уничтожены 99 единиц спецтехники, в июне – уже 62.

Выходит, что потери врага, который в мае активно наступал, а в июне начал значительно больше обороняться – выросли (танки и ББМ я не учитываю, хотя там потери российской армии тоже значительно выросли).

Потери вражеской артиллерии за эти полтора месяца – самые высокие за полтора года. В мае был рекорд, в июне он, скорее всего, будет побит. Даже если не иметь никаких других вводных, получается, что полтора месяца наша армия целенаправленно выкашивала артиллерию россиян, увеличивая темп.

Если же посмотреть на структуру потерь в июне каждый день, то картина такова:

с 1 по 9 июня наши войска уничтожили 28 систем ПВО врага. Очевидно акцентированная работа. В то же время с 10 по 17 июня – только две;

к 4 – 5 июня темп боевой работы по другим категориям был более или менее обычным. Однако потом "что-то произошло";

с 5 – 6 по 9 июня наши войска уничтожили 150 единиц артиллерии (30 штук в день в среднем), 16 РСЗО и 12 систем ПВО. Впоследствии интенсивность на несколько дней снизилась, однако с 13 июня потери РСЗО снова стали регулярными;

с 12 по 17 июля русские войска потеряли 6 вертолетов (за весь май – 4).

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Если обобщить, становится ясно, что наши войска методично выбивали артиллерию врага. В какой-то момент (накануне чего-то) акцент был сделан на уничтожение систем ПВО, добившихся успеха (с 10 июня российское ПВО скрывается). Проредив систему ПВО россиян, наши войска вошли в плотное столкновение с противником, раскрыли большой массив артиллерии/РСЗО и выкосили ее.

Россияне пытаются закрыть трещины

Я не знаю, кто какие резервы и куда опрокидывал, но цифры подсказывают, что в оккупантов образовались трещины в системе ПВО и в сфере артиллерийской поддержки. Эти трещины попытались заткнуть мобильными ударными средствами. Прежде всего – вертолетами, а также РСЗО, которые откуда-то за пару дней подтянули.

Российские вертолеты стали чаще оказываться в зоне поражения наших ПВО (увеличили ли мы оборону, или россияне вынуждены идти на риск). Если потери вертолетов продолжатся, значит, у россиян действительно чувствительны и невосполнимые потери в артиллерии. Каждый сбитый вертолет – это очень больно, потому что потеря также невосполнима.

В этой статистике наверняка есть какие-то неточности, приписки и т.д. Однако тенденции заметны и очень наглядны. Мы не знаем планы командования. Поэтому не можем оценить – все идет по плану или нет. Однако цифры показывают, что даже без радикальных изменений на карте оборона врага серьезно подтачивается. Средств, чтобы встретить очередную волну нашей активности, становится гораздо меньше. Плюс инциденты на складах с боеприпасами.

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Российские спецназовцы в окопах могут некоторое время стойко принимать себе на голову высокоточные снаряды, но это не может продолжаться до бесконечности. Поэтому наши войска сейчас выполняют сложнейшую работу в невероятно тяжелых условиях.

Русские выстроили эпическую систему обороны. Наш Генштаб подбирает ключ к этой обороне. Результат виден, он заставляет врага реагировать. Поскольку враг в реактивном положении, значит, украинские войска владеют инициативой и ведут игру.

Изменения скапливаются. До начала июля можно новости вообще не читать, только на цифры смотреть.