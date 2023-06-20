ЗСУ методично нищать артилерію ворога

У травні Сили оборони України знищили 553 артилерійські системи ворога (124,8 на тиждень або 17,8 на добу). За перші 17 днів червня знищено 373 артилерійські системи (153,5 на тиждень або 21,9 на добу).

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У травні знищено 31 РСЗВ, за 17 днів червня – вже 35;

у травні знищено 38 засобів ППО, за 17 днів червня – вже 30;

у травні знищено 394 автомобілі/цистерни, у червні – вже 332;

у травні знищено 99 одиниць спецтехніки, у червні – вже 62.

Виходить, що втрати ворога, який у травні активно наступав, а у червні почав значно більше оборонятися – зросли (танки та ББМ я не беру до уваги, хоча там втрати російської армії також значно зросли).

Втрати ворожої артилерії за ці півтора місяця – найвищі за півтора року. У травні був рекорд, у червні він швидше за все буде побитий. Навіть, якщо не мати жодних інших вступних, виходить, що півтора місяця наша армія цілеспрямовано викошувала артилерію росіян, збільшуючи темп.

Якщо ж подивитися на структуру втрат у червні щодня, то картина така:

з 1 по 9 червня наші війська знищили 28 систем ППО ворога. Очевидно акцентована робота. Водночас з 10 по 17 червня – лише дві;

до 4 – 5 червня темп бойової роботи з інших категорій був більш-менш звичайним. Однак потім "щось сталося";

з 5 – 6 по 9 червня наші війська знищили 150 одиниць артилерії (30 штук на день у середньому), 16 РСЗВ та 12 систем ППО. Згодом інтенсивність на кілька днів знизилася, проте з 13 червня втрати РСЗВ знову стали регулярними;

з 12 по 17 липня російські війська втратили 6 гелікоптерів (за весь травень – 4).

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Якщо узагальнити, то стає зрозуміло, що наші війська методично вибивали артилерію ворога. У якийсь момент (напередодні чогось) акцент був зроблений на знищення систем ППО, досягли успіху (з 10 червня російське ППО ховається). Прорідивши систему ППО росіян, наші війська увійшли в щільне зіткнення з противником, розкрили великий масив артилерії/РСЗВ і викосили його.

Росіяни намагаються закрити тріщини

Я не знаю, хто які резерви й куди перекидав, але цифри підказують, що в окупантів утворилися тріщини у системі ППО й у сфері артилерійської підтримки. Ці тріщини спробували заткнути мобільними ударними засобами. Насамперед – гелікоптерами, а також РСЗВ, які звідкись за пару днів підтягнули.

Російські гелікоптери почали частіше опинятися в зоні ураження наших ППО (чи ми збільшили оборону, чи росіяни змушені йти на ризик). Якщо втрати гелікоптерів продовжаться, значить, у росіян справді чутливі та непоправні втрати в артилерії. Кожен збитий гелікоптер – це дуже боляче, бо втрата також непоправна.

У цій статистиці, напевно, є якісь неточності, приписки тощо. Однак тенденції помітні й дуже наочні. Ми не знаємо планів командування. Тому не можемо оцінити – все йде за планом чи ні. Однак цифри показують, що навіть без радикальних змін на карті оборона ворога серйозно підточується. Засобів, щоб зустріти чергову хвилю нашої активності, стає значно менше. Плюс інциденти на складах із боєприпасами.

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Російські спецпризначенці в окопах можуть якийсь час стійко приймати собі на голову високоточні снаряди, але це не може продовжуватись нескінченно. Тому наші війська зараз виконують найскладнішу роботу в неймовірно тяжких умовах.

Росіяни збудували епічну систему оборони. Наш Генштаб підбирає ключі до цієї оборони. Результат видно, він змушує ворога реагувати. Оскільки ворог у реактивному становищі, значить українські війська володіють ініціативою та ведуть гру.

Зміни накопичуються. До початку липня можна новини взагалі не читати, лише на цифри дивитись.