Чому П'ятихатки такі важливі

Річ у тому, що П'ятихатки розташовані прямо на трасі 0812, що веде через М18 до Василівки.

Читайте також Ядерною зброєю Кремль лякає не українців

Сама ж Василівка входить до опорного трикутника окупантів у Запорізькій області: Василівка – Токмак – Мелітополь. Тобто відкривається шлях до однієї з основних вершин оборони окупантів.

Крім цього, П'ятихатки мають вихід через Жереб'янки на південь, а звідти роздоріжжя на захід та схід.

Це село відігравало важливу роль у смузі забезпечення російських окупантів і було опорним на цій ділянці їх першої лінії оборони. Про значущість села говорить хоча б те, що воно, а так само Роботине та Новопокровка, були опорними у планах наступу ворога на Запоріжжі на початку цього року.

Фактично, звільнення цього села говорить про вклинювання Сил оборони України в лінію оборони окупантів та перспективу охоплення низки окремих ділянок без прямого зіткнення. Виникає загроза оточення окупантів та видавлювання їх. Тобто десятки квадратних кілометрів, а то й більше.

Цікаво У спілкуванні з росіянами є лише один дієвий аргумент

Ще один важливий момент

Окремим бонусом є те, що під час визволення села був ліквідований такий собі "грузинський" сепар Техов Айвенго, заступник командира батальйону "Шторм.Осетія". Саме у відповідальності осетинської групи, 429 мотострілкового полку, 19 мотострілкової дивізії та 4 гвардійської воєнної бази є цей сектор, від чого на серці стає особливо тепло...

Ну, що, Техов Айвенго, сподобалися степи запорізькі?

Ну і важливий момент, як завжди. Село було звільнене дещо раніше, ніж про це оголосили офіційно, і це правильно. Тому, готуйтеся до новин, адже те, що ви дізнаєтеся сьогодні, відбувалося "позавчора".