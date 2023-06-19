Украина "руководит" всем миром
Ранее Россия очень гордилась тем, что усадила Дональда Трампа в президентское кресло в США. Симоньян даже открывала бутылку за победу Трампа. А сейчас, оказывается, все наоборот.
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Заявление Владимира Соловьева переворачивает с ног на голову всю русскую пропаганду. Раньше все российские СМИ утверждали, что это "англосаксы" руководят Украиной, а сейчас оказывается, что все наоборот. Раньше говорили, что в Киеве сидят марионетки Вашингтона, а сейчас все наоборот – в Вашингтоне сидят марионетки Киева.
Если вспомнить, что весь коллективный Запад и государства ООН называют Россию "оккупантом" и "агрессором" (а это свыше 140 стран) и являются марионетками США, как любят утверждать в Москве, какое тогда влияние Украины?
Более полумира это марионетки Украины! Вот так поворот! Вот так империя! Раньше Британию считали величайшей империей в мире, а оказывается все наоборот! Украина обошла все империи. Киев тайно захватил власть над всей планетой Земля. Это говорит псих Соловьев.
Как Россия собирается воевать со всемогущей Украиной?
В России не понимают, что у стран могут быть собственные интересы, они могут искренне сочувствовать тому, на кого напали, и тому, за кем правда. Российскому руководству это очень сложно понять. А вообще интересно, как Россия собирается воевать с Украиной, у которой сейчас столько власти?
Заметьте Ядерным оружием Кремль пугает не украинцев
Разговоры россиян, что кто-то кем-то крутит – исходят из непонимания человеческой природы. Люди – это свободные личности, имеющие собственные интересы. В России же говорят, что мир построен на конструкции – или раб, или хозяин. Однако это не цивилизация, это пещера, из которой Россия не выбралась и не выберется.