Согласно отчету "Состояние продовольственной безопасности и питания в мире в 2025 году", опубликованному учреждениями ООН, работающими над этим вопросом, количество людей, сталкивающихся с голодом в мире, сократилось с 688 миллионов в 2023 году до 673 миллионов в 2024 году.

24 Канал имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена. Колонка изначально вышла на сайте Project Syndicate и публикуется с разрешения правообладателя.

Однако прогресс не был одинаковым: в Африке наблюдается незначительное увеличение количества недоедающих, людей, – с 296 миллионов до 306 миллионов. Вызывает беспокойство то, что эта тенденция продолжится: в отчёте оценивается, что даже несмотря на снижение уровня голода в мире, 512 миллионов человек все еще будут недоедать в 2030 году, почти 60% из которых будут проживать в Африке.

Читайте также В крупнейший медный рудник Африки инвестируют более миллиарда долларов: для чего

Как предотвратить рост уровня голода в Африке?

Политики континента могут предотвратить такой результат. Самой эффективной стратегией было бы повышение производительности сельского хозяйства Африки и поддержка прогресса в условиях экстремальных погодных явлений, таких как засухи и наводнения.

Это потребует от правительств сотрудничества с Африканским Союзом и ключевыми заинтересованными сторонами в сельскохозяйственном секторе, в частности университетами, исследовательскими учреждениями, партнерами по развитию, неправительственными организациями, финансовыми учреждениями и благотворительными организациями.

Они должны сосредоточиться на пяти сферах.

Во-первых, существует насущная необходимость мобилизовать инвестиции для улучшения состояния почвы и восстановления деградированных ландшафтов Африки, которые являются основной причиной продовольственной нестабильности и голода. Деградирует до 65% обрабатываемых земель Африки, из-за этого континент ежегодно теряет впечатляющие 4 миллиарда долларов питательных веществ из почвы из-за эрозии. Непрерывная обработка земель особенно вредит плодородию почвы и приводит к снижению урожайности сельскохозяйственных культур по всему континенту.

Африканские лидеры осознают этот кризис. В 2024 году АС созвал саммит по вопросам удобрений и здоровья почв, объединив широкую коалицию заинтересованных сторон для обсуждения стратегий повышения производительности сельскохозяйственных культур в Африке.

Пожалуй, важнейшим результатом саммита стал план действий по решению проблем здоровья почв во всех сельскохозяйственных секторах с акцентом на содействии многосторонним партнерствам.

Во-вторых, Африка должна увеличить инвестиции в сельскохозяйственные исследования и разработки, чтобы обеспечить устойчивый прирост производительности. Сейчас большинство африканских стран выделяют менее 1% доли ВВП своего сельскохозяйственного сектора на сельскохозяйственные исследования и разработки.

Увеличивая эту долю и мобилизуя капитал частного сектора, африканские правительства могли бы способствовать развитию инноваций – от климатически устойчивых и высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур до систем раннего предупреждения о вредителях и болезнях.

В-третьих, правительства африканских стран и все другие заинтересованные стороны должны обеспечить внедрение фермерами действующих и будущих технологий, таких как климатически умные системы орошения, прогнозирования погоды в режиме реального времени и мобильные платформы, которые обеспечивают своевременное обучение, рекомендации и поддержку.

Некоторые страны начинают осознавать, что поощрение и содействие внедрению новейших достижений является важным для повышения эффективности и устойчивости сельского хозяйства. Например, в начале этого года Ботсвана запустила собственный спутник частично предназначен для предоставления данных о сельском хозяйстве в режиме реального времени.

Чтобы ускорить внедрение этих инноваций, правительства должны сделать больше, чем просто улучшить доступ к ним. Они также должны увеличить финансовую поддержку фермеров, сотрудничать с университетами для обеспечения постоянного обучения и инвестировать в критически важную инфраструктуру – дорогую, электроэнергию и цифровое соединение.

К теме Настоящее лицо ЕС: с чем сталкиваются мигранты из Африки на пути к лучшей жизни

Эти усилия дадут фермерам возможность стать активными участниками трансформации африканского сельского хозяйства.

Как молодежь и женщины помогут побороть голод?

В-четвертых, особое внимание следует уделять женщинам. Они составляют примерно 40% сельскохозяйственной рабочей силы Африки, но сталкиваются с системными барьерами, мешающими им полноценно и равноправно участвовать в этом секторе. Правительства могли бы разработать программы по развитию потенциала и ввести политику, направленную на решение проблем фермерок.

В конце концов, необходимо сделать больше для взаимодействия с молодым населением Африки, которое, по прогнозам, удвоится к 2050 году. Молодые африканцы обладают энергией, креативностью и предпринимательским духом, необходимыми для укрепления продовольственной безопасности. Однако их потенциал остается неиспользованным из-за ограниченного доступа к финансированию и наставничеству.

Чтобы уменьшить голод и создать условия для долгосрочного экономического роста, правительства африканских стран должны инвестировать в следующее поколение лидеров и новаторов в сельском хозяйстве, обеспечивая их ресурсами и обучением для достижения успеха.

Изменение тревожной тенденции роста голода в Африке требует срочных действий. Продовольственная безопасность начинается со здоровой почвы и устойчивого роста производительности, что потребует внедрения регенеративных методов земледелия, инвестирования в сельскохозяйственные исследования и внедрения новых технологий. Но эти изменения должны сочетаться с усилиями по расширению прав и возможностей фермеров, особенно женщин, и раскрытия потенциала молодежи Африки. Континент уже имеет зачатки решения проблемы голода. Теперь ему просто нужны благоприятные условия для их выращивания.