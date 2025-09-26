Нотариальные действия в Украине готовятся к цифровой трансформации. Вместо физических визитов, множества вкладок и потери времени на нотариусов и их клиентов ждет новая экосистема – е-Нотариат. Платформа должна объединить все ключевые инструменты в одном интерфейсе: от возможности совершения некоторых нотариальных действий онлайн через Дию до проведения видеосвязи с нотариусом.

Первые услуги станут доступными в 2026 году, а до этого времени система пройдет тестирование с привлечением нотариусов, чтобы учесть их опыт и обратную связь.

24 Канал эксклюзивно пообщался о запуске е-Нотариата и о недавней историей с якобы утечкой данных с Зоряной Стецюк, заместителем Министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры.

Что такое е-Нотариат и для чего он Украине?

Во-первых, стоит разграничивать е-Нотариат в целом как масштабную реформу и отдельно е-Нотариат как систему работы нотариусов, которую представили 2 сентября и которую сейчас тестируют нотариусы.

Это революционное изменение для Украины, которая выводит нотариальные действия на новый уровень удобства и доступности,

– говорит Зоряна Стецюк.

Это также о возможности осуществления нотариальных действий онлайн, добавляет Стецюк, – например, заверение копий документов, верность перевода и т.д. через мобильное приложение Дия с использованием видеосвязи.

Для нотариусов это означает единый кабинет с доступом ко всем необходимым реестрам. Например, при удостоверении договора купли-продажи квартиры нотариусу надо проверить несколько реестров: вещественных прав, обременений, ГРАГС для подтверждения брака и согласия и тому подобное.

Сейчас это разные интерфейсы, разные доступы, говорит собеседница – в новой системе все же будет в одном рабочем месте.

Читайте также Минцифра готовит к запуску собственный ИИ: для чего он Украине, будет ли безопасен во время войны и когда заработает

Зоряна Стецюк заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры А для граждан со временем это возможность осуществлять часть нотариальных действий удаленно – только через Дию. Поэтому, когда услуга появляется в Дие, это означает, что для граждан интерфейс будет максимально простым и интуитивным. Но за этой простотой стоит сложная и надежная работа системы со стороны нотариуса. Мы сознательно идем на определенные осложнения "под капотом", например, дополнительные шаги верификации или проверки, чтобы гарантировать абсолютную защиту всех прав и волеизъявления лица.

Несмотря на то, что услуги нотариусов платные – оплата будет происходить так же, как и сейчас в Дие за определенные услуги. Пользователь получит реквизиты от нотариуса с согласованной суммой, и сможет оплатить все непосредственно в приложении. Это аналогично оплате при онлайн-браке или перерегистрации транспортного средства.



Зоряна Стецюк / Фото предоставлено 24 Каналу Минцифрой

Было ли сопротивление со стороны нотариального сообщества?

Учитывая то, что нотариусы – одно из самых консервативных профессиональных сообществ, можно было бы ожидать сопротивление цифровизации. Но это не так, уверяет заместитель главы Минцифры.

Зоряна Стецюк заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры Это, скорее, конструктивный профессиональный фидбэк. Нотариусы – одно из самых консервативных и наиболее ответственных сообществ. Поэтому скепсис и предостережения вполне понятны. Мы собираем их обратную связь во время тестирования, и это важно для совершенствования системы.

Перейдет ли весь нотариат в онлайн за 3 – 5 лет?

Украинцы быстро привыкают к цифровым услугам и становятся их сторонниками. Однако полностью нотариат не станет электронным, ведь есть сложные действия, например, наследство или завещание, отмечает Стецюк.

Зоряна Стецюк заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры Но такие вещи, как заверение копий или отдельных доверенностей, безусловно станут популярными онлайн. Это поможет существенно облегчить и ускорить получение услуг среди украинцев как внутри страны, так и за рубежом.

Когда планируется запуск системы именно для пользователей?

Запуск е-Нотариата разделили на два этапа, говорят в Минцифре:

Сначала – запуск системы для нотариусов. Ее уже тестировали около двух тысяч нотариусов. Минцифра вместе с Минюстом и ГП "НАИС" сейчас прорабатывают предложения.

По плану, система станет обязательной для всех нотариусов в начале 2026 года. После этого будут добавлять возможности для граждан в Дие.

Какие есть риски в системе?

Конечно, запуск новой электронной системы несет определенные риски – кибербезопасности, повышенный спрос и тому подобное. Одна из особенностей е-Нотариата – защищенная видеосвязь, который Минцифра уже протестировала на онлайн-браках.

Для защищенной видеосвязи используется Webex Cisco – платформа, которая соответствует украинским требованиям киберзащиты, отмечает Стецюк.

Она уже показала себя тысячами успешных кейсов. Поэтому и в е-Нотариате будем использовать эту технологию. Коллеги из ГП "НАИС", как технические администраторы, уделяют большое внимание киберзащите, стабильности при нагрузках, протоколам реагирования.

Была ли утечка личных данных во время тестирования?

Нотариальная палата Украины заявила о серьезных рисках в работе е-Нотариата. В письме от 18 сентября 2025 года организация сообщила, что во время тестирования в учебной версии системы нотариусы смогли увидеть настоящие данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра – даже информацию о завещаниях. По мнению Палаты, это грубо нарушает закон о нотариальной тайне и ставит под угрозу права граждан.

К теме В НПУ говорят об утечке персональных данных во время тестирования е-нотариата: реакция Минцифры

В обращении к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко НПУ призвала остановить тестирование, чтобы не допустить дальнейших проблем. В то же время в Палате говорят, что готовы работать вместе с государством над исправлением ошибок и созданием системы, которая будет и современной, и безопасной.

Стецюк объясняет, что во время тестового этапа в систему вошло более двух тысяч нотариусов из шести с половиной тысяч, работающих в Украине. Они оставляли фидбек, и объем комментариев оказался таким большим, что нужно было сделать паузу для его обработки.

Зоряна Стецюк заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам цифрового управления, данных и цифровой инфраструктуры Мы не хотели, чтобы нотариусы почувствовали, что их отзывы собирают, но не учитывают. Поэтому вместе с Минюстом и "НАИС" решили сделать паузу, чтобы детально проработать предложения и доработать систему.

Относительно слухов об утечке данных, заместитель главы Минцифры подчеркивает, что информация не соответствует действительности. По ее словам, тестирование происходит в отдельной среде, не связанной с промышленными реестрами. Утверждение об утечке данных опровергает и Минюст.

Нотариусы всегда имеют доступ к этим реестрам и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны, заверила Стецюк.