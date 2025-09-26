Чи був витік даних українців через е-Нотаріат: інтерв'ю із заступницею Федорова Зоряною Стецюк
- Система е-Нотаріат в Україні готується до запуску, перші послуги стануть доступними у 2026 році, система вже тестується нотаріусами.
- Мінцифра спростовує чутки про витік особистих даних під час тестування, наголошуючи, що тестування відбувається в окремому середовищі.
Нотаріальні дії в Україні готуються до цифрової трансформації. Замість фізичних візитів, безлічі вкладок та втрати часу на нотаріусів та їхніх клієнтів чекає нова екосистема – е-Нотаріат. Платформа має об’єднати всі ключові інструменти в одному інтерфейсі: від можливості вчинення деяких нотаріальних дій онлайн через Дію до проведення відеозв'язку з нотаріусом.
Перші послуги стануть доступними у 2026 році, а до цього часу система пройде тестування із залученням нотаріусів, аби врахувати їхній досвід і зворотний зв’язок.
24 Канал ексклюзивно поспілкувався про запуск е-Нотаріату та нещодавню історію з нібито витоком даних із Зоряною Стецюк, заступницею Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури.
Що таке е-Нотаріат і для чого він Україні?
По-перше, варто розмежовувати е-Нотаріат загалом як масштабну реформу та окремо е-Нотаріат як систему роботи нотаріусів, яку презентували 2 вересня і наразі яку тестують нотаріуси.
Це революційна зміна для України, яка виводить нотаріальні дії на новий рівень зручності й доступності,
– каже Зоряна Стецюк.
Це також про можливість здійснення нотаріальних дій онлайн, додає Стецюк, – наприклад, засвідчення копій документів, вірність перекладу тощо через мобільний застосунок Дія із використанням відеозв’язку.
- Для нотаріусів це означає єдиний кабінет з доступом до всіх необхідних реєстрів. Наприклад, при посвідченні договору купівлі-продажу квартири нотаріусу треба перевірити кілька реєстрів: речових прав, обтяжень, ДРАЦС для підтвердження шлюбу та згоди тощо.
- Зараз це різні інтерфейси, різні доступи, каже співрозмовниця – у новій системі все ж буде в одному робочому місці.
Читайте також Мінцифра готує до запуску власний ШІ: для чого він Україні, чи буде безпечний під час війни і коли запрацює
А для громадян з часом це можливість здійснювати частину нотаріальних дій віддалено – лише через Дію. Тому, коли послуга з’являється в Дії, це означає, що для громадян інтерфейс буде максимально простим та інтуїтивним. Але за цією простотою стоїть складна та надійна робота системи з боку нотаріуса. Ми свідомо йдемо на певні ускладнення "під капотом", як-от додаткові кроки верифікації чи перевірки, щоб гарантувати абсолютний захист всіх прав та волевиявлення особи.
Зважаючи на те, що послуги нотаріусів платні – оплата буде відбуватися так само, як і зараз у Дії за певні послуги. Користувач отримає реквізити від нотаріуса з погодженою сумою, і зможе оплатити все безпосередньо у застосунку. Це аналогічно до оплати при онлайн-шлюбі чи перереєстрації транспортного засобу.
Зоряна Стецюк / Фото надане 24 Каналу Мінцифрою
Чи був спротив із боку нотаріальної спільноти?
Зважаючи на те, що нотаріуси – одна з найконсервативніших професійних спільнот, можна було б очікувати спротив цифровізації. Але це не так, запевнює заступниця голови Мінцифри.
Це радше конструктивний професійний фідбек. Нотаріуси – одна з найконсервативніших і найбільш відповідальних спільнот. Тому скепсис і перестороги цілком зрозумілі. Ми збираємо їхній зворотний зв'язок під час тестування, і це важливо для вдосконалення системи.
Чи перейде весь нотаріат в онлайн за 3 – 5 років?
Українці швидко звикають до цифрових послуг і стають їхніми прихильниками. Однак повністю нотаріат не стане електронним, адже є складні дії, наприклад, спадщина чи заповіт, зазначає Стецюк.
Але такі речі, як-от засвідчення копій чи окремих довіреностей, безумовно стануть популярними онлайн. Це допоможе суттєво полегшити та пришвидшити отримання послуг серед українців як всередині країни, так і за кордоном.
Коли планується запуск системи саме для користувачів?
Запуск е-Нотаріату поділили на два етапи, кажуть у Мінцифрі:
- Спершу – запуск системи для нотаріусів. Її вже тестували близько двох тисяч нотаріусів. Мінцифра разом із Мін’юстом і ДП "НАІС" зараз опрацьовують пропозиції.
- За планом, система стане обов’язковою для всіх нотаріусів на початку 2026 року. Після цього будуть додавати можливості для громадян у Дії.
Які є ризики в системі?
Звичайно, запуск нової електронної системи несе певні ризики – кібербезпекові, підвищений попит тощо. Одна з особливостей е–Нотаріату – захищений відеозвʼязок, який Мінцифра уже протестувала на онлайн-шлюбах.
Для захищеного відеозвʼязку використовується Webex Cisco – платформа, яка відповідає українським вимогам кіберзахисту, зазначає Стецюк.
Вона вже показала себе тисячами успішних кейсів. Тож і в е-Нотаріаті будемо використовувати цю технологію. Колеги з ДП "НАІС", як технічні адміністратори, приділяють велику увагу кіберзахисту, стабільності при навантаженнях, протоколам реагування.
Чи був витік особистих даних під час тестування?
Нотаріальна палата України заявила про серйозні ризики в роботі е-Нотаріату. У листі від 18 вересня 2025 року організація повідомила, що під час тестування в навчальній версії системи нотаріуси змогли побачити справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру – навіть інформацію про заповіти. На думку Палати, це грубо порушує закон про нотаріальну таємницю й ставить під загрозу права громадян.
До теми У НПУ кажуть про витік персональних даних під час тестування е-нотаріату: реакція Мінцифри
У зверненні до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка НПУ закликала зупинити тестування, щоб не допустити подальших проблем. Водночас у Палаті кажуть, що готові працювати разом із державою над виправленням помилок і створенням системи, яка буде і сучасною, і безпечною.
Стецюк пояснює, що під час тестового етапу в систему увійшло понад дві тисячі нотаріусів із шести з половиною тисяч, які працюють в Україні. Вони залишали фідбек, і обсяг коментарів виявився настільки великим, що потрібно було зробити паузу для його опрацювання.
Ми не хотіли, щоб нотаріуси відчули, що їхні відгуки збирають, але не враховують. Тому разом із Мін’юстом і "НАІС" вирішили зробити паузу, щоб детально опрацювати пропозиції і допрацювати систему.
Стосовно чуток про витік даних, заступниця голови Мінцифри підкреслює, що інформація не відповідає дійсності. За її словами, тестування відбувається в окремому середовищі, не пов'язаному з промисловими реєстрами. Твердження про витік даних спростовує й Мін'юст.
Нотаріуси завжди мають доступ до цих реєстрів і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці, запевнила Стецюк.
Часті питання
Що таке е-Нотаріат і для чого він Україні?
Е-Нотаріат — це цифрова платформа, що дозволяє виконувати нотаріальні дії онлайн через застосунок Дія. Вона об'єднує всі необхідні інструменти в одному інтерфейсі, спрощуючи процес для нотаріусів і громадян.
Чи був спротив із боку нотаріальної спільноти щодо е-Нотаріату?
Нотаріальна спільнота, яка є однією з найбільш консервативних, надала конструктивний професійний фідбек. Спротиву не було — натомість нотаріуси висловили свої побоювання і зауваження, що було враховано для вдосконалення системи.
Чи був витік особистих даних під час тестування е-Нотаріату?
Заступниця голови Мінцифри заявила, що інформація про витік даних не відповідає дійсності. Тестування проводиться в окремому середовищі, не пов'язаному з промисловими реєстрами, і всі дії нотаріусів здійснюються з дотриманням правил нотаріальної таємниці.
Які переваги надає е-Нотаріат для громадян та нотаріусів в Україні?
Е-Нотаріат надає можливість здійснювати частину нотаріальних дій онлайн — через застосунок Дія — що робить процеси більш зручними та доступними для громадян. Для нотаріусів це означає єдиний кабінет з доступом до всіх необхідних реєстрів, що спрощує їхню роботу. Громадяни зможуть здійснювати нотаріальні дії віддалено через простий та інтуїтивний інтерфейс, у той час як система забезпечує надійність завдяки додатковим крокам верифікації та перевірки.
Як е-Нотаріат вплине на процес надання нотаріальних послуг в Україні?
Е-Нотаріат дозволить здійснювати деякі нотаріальні дії онлайн через мобільний додаток "Дія", що значно підвищить зручність та доступність цих послуг. Для нотаріусів це означає єдиний кабінет з доступом до всіх необхідних реєстрів в одному інтерфейсі, що спростить і пришвидшить їх роботу. Для громадян це можливість віддалено здійснювати частину нотаріальних дій, зокрема засвідчення копій документів, що зменшить потребу у фізичних візитах до нотаріуса.