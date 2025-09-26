Нотаріальні дії в Україні готуються до цифрової трансформації. Замість фізичних візитів, безлічі вкладок та втрати часу на нотаріусів та їхніх клієнтів чекає нова екосистема – е-Нотаріат. Платформа має об’єднати всі ключові інструменти в одному інтерфейсі: від можливості вчинення деяких нотаріальних дій онлайн через Дію до проведення відеозв'язку з нотаріусом.

Перші послуги стануть доступними у 2026 році, а до цього часу система пройде тестування із залученням нотаріусів, аби врахувати їхній досвід і зворотний зв’язок.

24 Канал ексклюзивно поспілкувався про запуск е-Нотаріату та нещодавню історію з нібито витоком даних із Зоряною Стецюк, заступницею Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури.

Що таке е-Нотаріат і для чого він Україні?

По-перше, варто розмежовувати е-Нотаріат загалом як масштабну реформу та окремо е-Нотаріат як систему роботи нотаріусів, яку презентували 2 вересня і наразі яку тестують нотаріуси.

Це революційна зміна для України, яка виводить нотаріальні дії на новий рівень зручності й доступності,

– каже Зоряна Стецюк.

Це також про можливість здійснення нотаріальних дій онлайн, додає Стецюк, – наприклад, засвідчення копій документів, вірність перекладу тощо через мобільний застосунок Дія із використанням відеозв’язку.

Для нотаріусів це означає єдиний кабінет з доступом до всіх необхідних реєстрів. Наприклад, при посвідченні договору купівлі-продажу квартири нотаріусу треба перевірити кілька реєстрів: речових прав, обтяжень, ДРАЦС для підтвердження шлюбу та згоди тощо.

Зараз це різні інтерфейси, різні доступи, каже співрозмовниця – у новій системі все ж буде в одному робочому місці.

Читайте також Мінцифра готує до запуску власний ШІ: для чого він Україні, чи буде безпечний під час війни і коли запрацює

Зоряна Стецюк заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури А для громадян з часом це можливість здійснювати частину нотаріальних дій віддалено – лише через Дію. Тому, коли послуга з’являється в Дії, це означає, що для громадян інтерфейс буде максимально простим та інтуїтивним. Але за цією простотою стоїть складна та надійна робота системи з боку нотаріуса. Ми свідомо йдемо на певні ускладнення "під капотом", як-от додаткові кроки верифікації чи перевірки, щоб гарантувати абсолютний захист всіх прав та волевиявлення особи.

Зважаючи на те, що послуги нотаріусів платні – оплата буде відбуватися так само, як і зараз у Дії за певні послуги. Користувач отримає реквізити від нотаріуса з погодженою сумою, і зможе оплатити все безпосередньо у застосунку. Це аналогічно до оплати при онлайн-шлюбі чи перереєстрації транспортного засобу.



Зоряна Стецюк / Фото надане 24 Каналу Мінцифрою

Чи був спротив із боку нотаріальної спільноти?

Зважаючи на те, що нотаріуси – одна з найконсервативніших професійних спільнот, можна було б очікувати спротив цифровізації. Але це не так, запевнює заступниця голови Мінцифри.

Зоряна Стецюк заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури Це радше конструктивний професійний фідбек. Нотаріуси – одна з найконсервативніших і найбільш відповідальних спільнот. Тому скепсис і перестороги цілком зрозумілі. Ми збираємо їхній зворотний зв'язок під час тестування, і це важливо для вдосконалення системи.

Чи перейде весь нотаріат в онлайн за 3 – 5 років?

Українці швидко звикають до цифрових послуг і стають їхніми прихильниками. Однак повністю нотаріат не стане електронним, адже є складні дії, наприклад, спадщина чи заповіт, зазначає Стецюк.

Зоряна Стецюк заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури Але такі речі, як-от засвідчення копій чи окремих довіреностей, безумовно стануть популярними онлайн. Це допоможе суттєво полегшити та пришвидшити отримання послуг серед українців як всередині країни, так і за кордоном.

Коли планується запуск системи саме для користувачів?

Запуск е-Нотаріату поділили на два етапи, кажуть у Мінцифрі:

Спершу – запуск системи для нотаріусів. Її вже тестували близько двох тисяч нотаріусів. Мінцифра разом із Мін’юстом і ДП "НАІС" зараз опрацьовують пропозиції.

За планом, система стане обов’язковою для всіх нотаріусів на початку 2026 року. Після цього будуть додавати можливості для громадян у Дії.

Які є ризики в системі?

Звичайно, запуск нової електронної системи несе певні ризики – кібербезпекові, підвищений попит тощо. Одна з особливостей е–Нотаріату – захищений відеозвʼязок, який Мінцифра уже протестувала на онлайн-шлюбах.

Для захищеного відеозвʼязку використовується Webex Cisco – платформа, яка відповідає українським вимогам кіберзахисту, зазначає Стецюк.

Вона вже показала себе тисячами успішних кейсів. Тож і в е-Нотаріаті будемо використовувати цю технологію. Колеги з ДП "НАІС", як технічні адміністратори, приділяють велику увагу кіберзахисту, стабільності при навантаженнях, протоколам реагування.

Чи був витік особистих даних під час тестування?

Нотаріальна палата України заявила про серйозні ризики в роботі е-Нотаріату. У листі від 18 вересня 2025 року організація повідомила, що під час тестування в навчальній версії системи нотаріуси змогли побачити справжні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру – навіть інформацію про заповіти. На думку Палати, це грубо порушує закон про нотаріальну таємницю й ставить під загрозу права громадян.

До теми У НПУ кажуть про витік персональних даних під час тестування е-нотаріату: реакція Мінцифри

У зверненні до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка НПУ закликала зупинити тестування, щоб не допустити подальших проблем. Водночас у Палаті кажуть, що готові працювати разом із державою над виправленням помилок і створенням системи, яка буде і сучасною, і безпечною.

Стецюк пояснює, що під час тестового етапу в систему увійшло понад дві тисячі нотаріусів із шести з половиною тисяч, які працюють в Україні. Вони залишали фідбек, і обсяг коментарів виявився настільки великим, що потрібно було зробити паузу для його опрацювання.

Зоряна Стецюк заступниця Міністра цифрової трансформації з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури Ми не хотіли, щоб нотаріуси відчули, що їхні відгуки збирають, але не враховують. Тому разом із Мін’юстом і "НАІС" вирішили зробити паузу, щоб детально опрацювати пропозиції і допрацювати систему.

Стосовно чуток про витік даних, заступниця голови Мінцифри підкреслює, що інформація не відповідає дійсності. За її словами, тестування відбувається в окремому середовищі, не пов'язаному з промисловими реєстрами. Твердження про витік даних спростовує й Мін'юст.

Нотаріуси завжди мають доступ до цих реєстрів і працюють із цими даними на законних підставах з дотриманням правил нотаріальної таємниці, запевнила Стецюк.