Из-за этого Нотариальная палата Украины обратилась к первому вице-премьер-министру – Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко за защитой нотариальной тайны и остановки тестирования эти системы, передает 24 Канал.
Утечка каких именно данных произошла?
В НПУ сообщили, что утечка настоящих данных произошла во время работы с учебной версией системы е-нотариат.
В свободный доступ попала информация из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, в том числе и данные о завещаниях.
НПУ готова присоединиться к урегулированию ситуации по вопросам, связанных с учебной версией тестирования е-нотариата.
Это (утечка данных – 24 Канал), по мнению НПУ, является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан ... Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество по созданию прогрессивной и надежной системы е-нотариата!
– говорится в заявлении Нотариальной палаты.
Что известно о е-нотариате?
В начале сентября стало известно, что в Украине запускают систему е-нотариат для цифровизации нотариальных услуг. Она должна объединить все нотариальные реестры в единую платформу.
Нотариусов уже появилась протестировать новую платформу.
Запуск е-нотариата для всех граждан ожидается в 2026 году. При этом конкретной даты запуска сервиса еще не называют.