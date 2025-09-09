Сколько денег экономят цифровые услуги?

С момента своего запуска в 2020 году Дія обеспечила совокупный экономический и антикоррупционный эффект в размере 184 миллиарда гривен. Такие данные приводит компания Civitta в своем новом исследовании, проведенном в рамках программы ЕGAP при поддержке Швейцарии. Аналитики подсчитали, что каждая гривна, инвестирована в развитие приложения, принесла государству и гражданам в сто раз больше, пишет 24 Канал со ссылкой на объявление Минцифры.

Эта впечатляющая сумма состоит из нескольких ключевых компонентов.

Во-первых, цифровизация стала мощным инструментом в борьбе со взяточничеством . По оценкам, ежегодная экономия на уничтожении коррупционных схем составляет 7,4 миллиарда гривен. Еще один ощутимый результат, достигающий 4,2 миллиарда гривен в год, наблюдается в сферах, которые годами считались очагами коррупции. Речь идет о строительной отрасли, процедуру получения статуса внутренне перемещенного лица и дипломирования моряков, где прозрачные онлайн-процессы заменили непрозрачные схемы.

Команда разработчиков не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас в разработке находятся новые масштабные проекты с большим экономическим потенциалом, среди которых "е-Нотариат", "е-Акциз" и онлайн-система мониторинга игорного бизнеса. Эти инициативы еще больше усилят положительный эффект цифровизации для страны.